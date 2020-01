Estudou medicina, trabalhou em Marketing Desportivo e considera ter uma vida social muito ativa. É natural da Ilha Terceira e é lá que tem a sua família e os seus avós, de quem sente muita falta e com quem aprendeu tanto.

Como tem uma relação muito próxima com a família, Ana ensinou os avós a utilizar algumas aplicações no telemóvel e a criar grupos de "Whatsapp" para que eles conseguissem falar com os restantes familiares.

Não se considera uma pessoa dependente das redes sociais, mas defende que os jovens deveriam estabelecer limites quanto ao seu consumo de Internet, pois não dão a devida importância ao que realmente importa.

Ana Catarina valoriza muito a união da família, uma vez que hoje em dia as pessoas vivem a correr e em “modo automático”.