Tatiana Rodrigues

Tatiana acredita ter crescido muito depressa. Cresceu numa aldeia, em casa dos bisavós.

Considera-se uma rapariga esforçada e desenrascada. Começou a trabalhar aos 16 anos na área da Restauração e dos Supermercados e hoje em dia trabalha como guia turística numa empresa espanhola.

O seu trabalho permite-lhe fazer uma das coisas que mais gosta que é viajar e aproveita as suas redes sociais para partilhar com os seguidores as suas aventuras.

É fã do “Tinder” e quer ajudar as gerações mais velhas a perceber a vantagem e a facilidade de ter o mundo e quem sabe o amor, ao alcance de um clique.