Diana Coelho

Tirou o curso de Auxiliar Médica e trabalhou em trabalhos continuados entre os 19 e os 21 anos . Aos 21 passou a ser animadora sócio-cultural, estando em contacto próximo com idosos

Costuma cozinhar em casa, mas os pais não gostam muito da sua comida saudável.

Não se vê a chegar à idade dos avós, pois já trabalhou com pessoas mais velhas e vê que as doenças que lhes apareceram tarde, aparecem agora aos mais novos .

Acha que as mulheres são mais mandonas que os homens . E gostava de viver com uma senhora pelo desafio, pois no trabalho sempre preferiu os senhores.