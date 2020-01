Daniela Pousada

Estudou até ao 12º ano e percebeu aos 18 anos que se tinha de agarrar ao trabalho porque precisava de ajudar nas contas e garantir uma segurança financeira.

Tem um bom ambiente familiar, ainda assim deseja um dia ter o seu próprio espaço. Gosta muito de trabalhar com crianças, usa com frequência as redes sociais, gosta de fazer publicações no seu “Instagram” e faz muitas pesquisas na Internet com regularidade.

Daniela queixa-se de que hoje em dia as rendas estão muito altas comparativamente aos baixos ordenados. Afirma que é praticamente impossível um jovem conseguir arrendar uma casa com estas condições.