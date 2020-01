É youtuber e o seu canal conta com mais de 22.000 seguidores. Não trabalha, não sabe cozinhar, vive com os pais e quer ficar a cargo em casa deles o maior tempo possível.

Durante o dia usa muito o computador e vai partilhando algum conteúdo no seu "Instagram".

Não suporta ver alguém a faltar ao respeito aos mais velhos e também não gosta de os ver a andar devagar na rua. Imagina-se a ver vídeos no Youtube com o sénior e até gostava que ele o ajudasse no próprio canal.