Elizabeth Rose

Tem o 12º ano de escolaridade, trabalhou no ramo da restauração e da imobiliária, mas adorava ter sido polícia forense.

Considera que se desenrasca bem com o telemóvel e com o computador e usa uma rede social, o “Facebook”. Elisabeth Rose afirma que se passasse por um momento de aflição escolheria salvar duas coisas: as fotografias e as jóias, uma vez que essas ainda a poderiam matar a fome.

Os seus principais ‘hobbies’ são fazer pilates duas vezes por semana, fazer tricot e não esconde o gosto pelo artesanato e pela jardinagem. Atualmente vive sozinha numa quinta, na companhia dos seus animais de estimação.