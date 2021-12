Com muito brilho no olhar, Fátima Lopes não esconde o orgulho que sente dos pais. A apresentadora descreve-os como "duas pessoas que sabem amar bem" e enaltece todo o apoio que recebeu sem qualquer julgamento nos seus rostos ou no seu pensamento.

FÁTIMA LOPES ULTRAPASSOU A MAIOR DESILUSÃO DA SUA VIDA