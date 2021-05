mais sobre

Aos 8 anos, o ator não tinha controlo sobre os seus tiques nervosos e um susto, no dia do seu jogo de futebol, levou-o a prometer: "Mãe, eu nunca mais volto a tocar num comprimido que seja". Hoje em dia, o ator sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo: "Revela-se em rituais que eu faço, quando me sento às vezes sento-me duas vezes. Tenho obsessões por números pares".