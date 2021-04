mais sobre

Em vésperas do dia de Páscoa, recebemos Maria do Rosário Pinho que nos ensina a decorar a mesa, Patrícia Leite, bordadeira de amêndoas Arcádia com Francisco Bastos, Administrador Arcádia e por fim conversamos com o músico Martim Vicente. O nosso repórter Miguel Costa vai aprender a fazer folar de Valpaços.