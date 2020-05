mais sobre

Chegou a época das cerejas e como o momento que atravessamos é difícil, o Alô Portugal apoia os produtores portugueses. Deste modo, recebemos o Presidente da Camara Municipal do Fundão e o chef Fábio Bernardino que nos vem ensinar receitas maravilhosas para se fazer com este fruto. Ainda no programa de hoje, recebemos o cantor José Reza.