Com o possível levantamento do Estado de Emergência surgem dúvidas que merecem ser esclarecidas, para isso recebemos em estúdio o Dr. Guilherme Duarte. Conheça ainda os conselhos do Capitão Davide Ferreira sobre a criminalidade, principalmente as burlas, que cresceram neste tempo de pandemia. Vamos também falar com Luciana Abreu.