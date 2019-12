'Brincar com pinta': brinquedos que ajudam as crianças no desenvolvimento de competências

O projeto desenvolve material lúdico para as salas de aula, de forma a que os alunos consigam conciliar o brincar com o aprender.