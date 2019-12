Isabel Fragoso é táxista no centro de Lisboa: "Acho que com 71 anos, as pessoas não se devem arrumar, devem trabalhar"

Para além de ser táxista, Isabel fez voluntariado, pesca aos fins de semana e ainda fez figuração em programas como o 'Salve-se quem Puder'. Isabel é surpreendida por Marco Horácio e por Rúben Vieira.