Ingredientes:

- 3 ovos (claras)

- 200g chocolate 70%cacau

- 1colher sopa de manteiga



Modo de confeção:

Separar as gemas das claras. Reservar as gemas e bater as claras em castelo. Derreter o chocolate com a manteiga. Envolver tudo, distribuir por taças e levar ao frigorífico.