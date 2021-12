Mil folhas de queijo, marmelada e pera

rui valido

Ingredientes:



- 1 embalagem de massa folha

- 1 ovo para pincelar

- 10g sementes a gosto

- 1 queijo

- 2 colheres de sopa de marmelada

- 1 pera

- 1 colher de sopa de azeite

- Gengibre, paprika

- Tomilho

Modo de confeção:

Comece por cortar as folhas de massa folhada em retângulos. Pincele com ovo, junte um toque de paprika e tomilho, e leve ao forno a 200ºC cerca de 10 a 15 minutos.

Numa frigideira salteie o queijo aos pedaços com um toque de azeite, pera aos cubos e a marmelada. Envolva tudo até ter um preparado bem caramelizado. Tempere com um toque de gengibre ralado.

Num prato sobreponha as folhas de massa folhada com o preparado da pera e do queijo e termine com um toque de queijo por cima e tomilho. Sirva.