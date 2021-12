Coroa salgada de queijo e alecrim do Chef Fábio Bernardino

rui valido

Ingredientes:



Massa:

- 400g Farinha do tipo 55

- 100ml água

- 20g fermento de padeiro

- 2 ovos

- 1 colher de sopa de azeite

- 1 ovo parar pincelar

Recheio:

- 2 tipos de queijo à escolha

- 5 tomates cherry

- 20g amêndoa

- 20g nozes

- 10g sementes de sésamo

- 10g sementes de papoila

- Alecrim

Modo de confeção:



Comece por preparar a massa. Para isso envolva a farinha com a água, fermento de padeiro, ovos e azeite. Amasse bem e deixe levedar cerca de 24h, tapado com um pano.

Quando a massa estiver bem leveda, volte a amassar e recheie com queijo, amêndoa, nozes, alecrim. Enrole no formato de trança e feche na forma de coroa.

Junte os tomates cherry, alecrim fresco, pedaços de queijo, sementes de sésamo, papoila e abóbora. Pincele com ovo e leve ao forno a 180ºC cerca de 30 minutos. Sirva com umas folhas de manjericão fresco a decorar ou alecrim fresco.