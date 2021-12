Pai Natal de morango

rui valido

Ingredientes:

- 5 folhas de gelatina incolor e sem sabor

- 1 embalagem (250mL) de nata light (22 a 24% MG) ou Alpro natas de soja (whipping) FRIA

- 2 colheres de sopa de adoçante (xilitol)

- 1 colher de chá de essência de baunilha

- 1 caixa ou aproximadamente 20 unid. de morangos inteiros limpos

- q.b. sementes de sésamo preto

Modo de confeção:

Numa tigela, hidratar por 5 minutos as folhas de gelatina com água fria e gelo. Depois de hidratadas, aquecer a gelatina em temperatura baixa junto com ¼ da nata. Não ferver.

Noutra tigela ou num processador, bater em velocidade alta ¾ da nata, o adoçante e a essência de baunilha até obter um creme consistente. Enquanto bate, verter a mistura de gelatina e continuar a bater até misturar todos os ingredientes no creme. Cortar a ponta dos morangos e reservar.

Colocar o creme num saco de pasteleiro e cobrir a parte cortada dos morangos. Colocar a ponta dos morangos por cima e finalizar com mais uma gota de creme, para fazer o chapéu. Utilizar sementes de sésamo para fazer os olhos.