Bolo Rei amigo das crianças

rui valido

Ingredientes:

· 100g de “pintarolas” ou pepitas de chocolate;

· 200g de frutos secos (podem utilizar uma mistura de vários ou os que os pequenos mais gostarem lá em casa, funciona das duas formas, apenas temos de respeitar a quantidade de 200g);

· 2 colheres de chá de canela em pó;

· 1 colher de chá de gengibre em pó;

· Raspas de 1 laranja;

· 275g de farinha de trigo;

· 75g de farinha de aveia integral;

· 75g de açúcar amarelo;

· 2 colheres de chá de fermento;

· 150g de quark natural;

· 1 ovo grande ou 2 pequenos + 1 ovo batido para pincelar;

· 75g de manteiga sem sal derretida;

· Decoração (opcional): açúcar em pó e frutos secos.

Modo de confeção:

Começar por misturar os ingredientes secos, depois os húmidos e envolver tudo muito bem de forma a ficar uma bola consistente (misturar com as mãos mesmo, sem batedeira).

Colocar a bola no tabuleiro de ir ao forno, previamente forrado com papel vegetal, e com as mãos formar uma coroa e fazer um buraco grande no centro.

Pincelar com o ovo batido e decorar a gosto.

Levar o bolo ao forno pré aquecido a 180 graus durante 30 minutos aproximadamente (uso sempre o truque do palito: espeto o palito, se sair seco, está pronto! Cuidado! Se estiver a ficar queimado por cima no final do tempo e por dentro ainda estiver cru, colocamos uma folha de alumínio por cima do nosso bolinho para que ele coza totalmente por dentro e não queime por fora!)

Deixar arrefecer numa grelha de arrefecimento para que não fique ressuado por baixo! Bom Apetite! *

Enrolar as tiras para fora, de duas em duas e apertar nas pontas de fora, unindo-as.

Pincelar com o ovo batido e levar ao forno pré aquecido a 200 graus durante 20 minutos.

Polvilhar com açúcar em pó (opcional) e já está prontinha!