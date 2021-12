Sonhos de Maçã da 'Sabor Intenso'

Ingredientes para 26 sonhos:

- 2 maçãs descascadas e cortadas em pedacinhos

- 3 ovos

- 50g de açúcar

- 250g de farinha de trigo sem fermento

- 80 ml de leite

- 2 colheres de chá de fermento em pó

- Raspa de 1 limão

- 1 pitada de sal

- Sumo de ½ limão

- Açúcar para polvilhar q.b.

- Canela em pó

- Óleo para fritar

Modo de confeção:



1. Regue a maçã com o sumo de limão.



2. Parta os ovos para uma tigela.

Junte os 50g de açúcar, a pitada de sal, a raspa de limão, o leite, ½ colher de café de canela em pó, a farinha e o fermento.

Bata até que fique uma massa lisa.

À massa, junte a maçã e misture muito bem com uma colher.



3. Frite colheradas de massa em óleo quente.

Mantenha o lume médio para que os sonhos fiquem fritos por dentro sem alourarem demasiado.

Vire os sonhos para que fiquem louros por igual.

Depois de fritos, retire os sonhos com uma escumadeira para um prato com papel absorvente.



4. Num prato coloque um pouco de açúcar e misture a gosto um pouco de canela.

Polvilhe os sonhos com a mistura do açúcar com a canela.

Coloque-os num prato de servir.