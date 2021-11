Bolo de Castanha na frigideira

Ingredientes:

- 3 ovos

- 180gr de açúcar

- 20ml de óleo ou manteiga

- 60gr de farinha

- castanhas

- raspa de limão

- 1 pitada de sal

- canela em pó qb

- pau de canela

- 1 colher de café de fermento

Modo de confeção:

Inicialmente é necessário cozer, numa calda (250ml de água para 100gr de açúcar), as castanhas com a canela em pau e raspa de limão.

De seguida, bater os ovos com 80gr de açúcar. Juntar o óleo, o sal e a canela em pó e bater. Envolver a farinha com uma colher de fermento e mexer tudo.

Colocar as castanhas partidas no fundo da frigideira com o açúcar, um pouco da calda e manteiga. Tapar e deixar cozer. Por último colocar o preparado do bolo por cima e deixar cozer em lume brando.

Dica: Pode acompanhar com gelado grego.