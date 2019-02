VEM AÍ: Lucas e Gustavo são irmãos!

Gustavo estuda o registo criminal da mãe biológica quando Marta entra em casa. Gustavo conta à irmã que a mãe era toxicodependente já tem a morada dela. Vai procurá-la ali no bairro e quer ir sozinho. Marta assente mas fica preocupada.

Gustavo procura a casa da mãe biológica e consegue lá chegar com a ajuda do GPS e de uns miúdos na rua. Lucas abre a porta e fica irritado ao ver Gustavo ali. Este pergunta por Eliane e fica em choque ao ouvir Lucas dizer que ela é a sua mãe.

Gustavo diz a Lucas que quer falar com Eliane pois descobriu que ela é a sua mãe biológica. Lucas fica atordoado com a informação e pede-lhe que explique melhor do que está a falar.

Gustavo quer conhecer a mãe e Lucas explica que Eliane morreu há muitos anos. Fala sobre a adição dela e percebem que são filhos de pais diferentes. Antes de sair, Gustavo diz a Lucas que nada vai mudar e quer que ele se mantenha longe de Marta.