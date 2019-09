Resumo: 297º Episódio - 12 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlos dá o biberão a Inês e João observa que podia ter feito ele isso. Carlos comenta que ele pode habituar-se a ter ajuda e a receber elogios e reforça que é fácil ser feliz, basta não complicar. Falam sobre Diana e Rodrigo.

Em casa dos Macedo, Diana e Rodrigo já estão instalados. Ficam todos preocupados pois ninguém sabe de Adelaide. Jacinta liga para a filha e fica em choque ao saber que ela saiu de casa.

Marta e António dizem à assistente social que querem conhecer melhor Maria. Esta explica como será o processo e chama a criança mas esta não está interessada em ir passear com eles. Com muita calma a assistente social consegue convencer a criança.

Deolinda está pronta para casar e Celso não aceita que isso vá acontecer e está com cara de enterro. Adelaide chama-o à razão. Deolinda vai buscar a liga ao quarto pois não quer casar sem ela.

No estaleiro, Carmo responde a uma mensagem de Celso divertida. Pedro fica feliz de a ver bem e a seguir em frente. Carmo põe Pedro no seu lugar e não quer falar de certas coisas com ele nem ser sua amiga.

Vera conversa com Luís sobre uma proposta de trabalho que recebeu e ele fica preocupado com a possibilidade de terem de sair de Lisboa. Vera só quer ouvir o que eles têm para oferecer.

No bairro está tudo a postos para o casamento. Jacinta e Nestor estão nervosos por causa de Adelaide. Alex está muito feliz ao lado de Clara. Rui começa a ficar em stress porque Deolinda não aparece e a conservadora está a ficar impaciente. Celso continua contrariado e Carmo quer saber como que a sua mãe está ali.

Na escola de circo, Sofia diz a Leonor que já não vai para Seul. Quer saber novidades de Léo e Leonor responde que não sabe nada dele. Sofia quer ir ao encontro dele e Leonor recusa, está farta de alterar os planos por causa dele.

Valter e Naomi discutem. Ele faz o papel de pai preocupado e Naomi não concorda com o plano de Léo comprar casa e ir viver com o pai. Valter insiste que vai cuidar bem do filho.

Durante o casamento, Rui desespera quando Deolinda demora a dizer sim. Finalmente casam. Rui faz um discurso e Deolinda continua chateada com ele. Adelaide tem uma crise e desmaia. Ficam todos aflitos. Celso pega nela e vão para o hospital

Rodrigo, Diana e João conversam e João acha que eles têm de pensar no bebé que aí vem e esquecer a vingança contra Gonçalo. Recebe uma chamada Jacinta a contar que Adelaide está no hospital.

Na Somecel, Gonçalo está embriagado e discute com Raul. Este afirma que o resultado do teste de ADN só pode estar errado. Gonçalo diz que só pode render-se às evidências e tudo bate certo. Sai e deixa Raul preocupado.

Gonçalo tem dificuldade em chegar ao seu carro mas entra e arranca a toda a velocidade. Perturbado, decide circular em contra-mão. Os carros desviam-se como podem. Fora de si, ri descontrolado ao ouvir os carros buzinarem. Evita a colisão e pára na berma.

Vitória observa nervosa as fotografias antigas de Virgílio e Jorg. Está cada vez mais intrigada e não sabe o que pensar. Vê que uma delas está rasgada e fica nervosa. Assustada, pede a Clara para ir a sua casa.

No hospital, o médico diz a Adelaide e à sua família que devem ponderar em internar a paciente num lar para ter mais apoio. Adelaide chora e toma uma decisão, pede à família que a ajudem a morrer com dignidade. Todos ficam em choque com o pedido de eutanásia.