Resumo: 296º Episódio - 11 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rui leva a festa até Martim. Ele acaba por ceder e começam a beber e perdem a noção, ficando embriagados. Decidem fazer uma corrida de sapateiras.

No dia seguinte, Gonçalo encontra o Dr. Borges à sua espera e pergunta se é mesmo da família de Virgílio Reys. Apreensivo, Borges diz que é mais complicado do que isso e entram no gabinete de Gonçalo. Impaciente, este quer saber o que se passa e Borges explica que o ADN dele é 100% igual ao de Virgílio e nunca viu nada assim. Borges afirma que ele e Virgílio são a mesma pessoa, o que deixa Gonçalo em choque.

Júlia e Diana conversam e Diana não consegue aceitar que Vitória as quis matar. Acha que Gonçalo a está a chantagear com algo. Júlia está mais preocupada com o seu processo mas não vai sair de casa por causa de Gonçalo.

Gonçalo está furioso e Idalina pergunta se o pode ajudar em algo. Gonçalo manda-a sair aos gritos e ela vai assustada. Gonçalo acha que Borges é um incompetente.

Na rádio, Clara está feliz enquanto Vitória não sabe o que fazer em relação a Gonçalo. Clara insiste para ela pedir ajuda a Diana e Júlia. Nesse momento, Clara recebe flores de Alex e Vitória fica com ciúmes.

Celso está em modo dramático pois não quer que Deolinda se case com Rui. Laura acha que ele está a ser egoista e que Deolinda merece ser feliz e não ficar sozinha para sempre.

Rui e Martim acordam de ressaca e Rui fica em pânico porque Deolinda não está em casa. Martim desvaloriza e afirma que Deolinda se foi arranjar. Rui liga para ela mas tem o telemóvel desligado.

Deolinda diz a Adelaide que vai ser a sua madrinha custe o que custar. Apresenta-lhe Zé e explica que ele consegue desativar a pulseira electrónica por umas horas. Adelaide acaba por aceitar.

Na escola de circo, António conversa com Paul sobre alguns arranjos a fazer ali. O homem conta que é do Rwanda e conseguiu fugir depois do massacre. António chega a acordo com ele.

Gustavo está nervoso por causa da audiência com Júlia. Naomi avisa que vai a uma consulta com Cátia e ele comove-se com o lado humano dela. Beijam-se felizes.

Aida e Léo discutem uma vez mais e este informa que vai comprar uma casa para ir viver com o pai. Aida observa que Valter só se está a aproveitar dele e Léo defende o pai, deixando Aida de rastos.

Raimundo vai a descer a rua e fica surpreso ao ver Deolinda e um homem com Adelaide na cadeira de rodas. Aproveita para dar os parabéns a Deolinda pelo seu casamento e fazem as pazes. Deolinda fica comovida e Adelaide bufa sem paciência.

Rui está convencido de que Deolinda fugiu quando ela entra com Adelaide e com o homem a quem ele comprou o anel roubado. Este cumprimenta Rui e Deolinda estranha que eles se conheçam. O homem conta que Rui lhe comprou o anel roubado e o safou na polícia. Deolinda fica furiosa e é Adelaide quem acalma os ânimos.

No estaleiro, Vera fala sobre um novo projeto mas para tal, é preciso contratar mais gente. Carmo decide não aceitar. Vera está nervosa porque não pode ir à audiência de Júlia. Carmo acha que ela não tem como escapar da acusação de bigamia. Vera recebe uma chamada.