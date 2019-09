Resumo: 295º Episódio - 10 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana acorda zonza no hospital. Quer saber se o bebé está bem e Rodrigo assegura que sim. Também pergunta por Júlia e partilha que aquilo foi armação de Vitória contra elas. Rodrigo, por sua vez, também conta que caiu numa cilada nos EUA. O médico aparece e a conversa termina.

Na Somecel, Gonçalo olha para as fotografias de Virgílio e Jorge e analisa tudo o que descobriu em casa de Vitória. A seguir, liga a Raul e quer que ele descubra onde está sepultado Virgílio Reys.

Nervosa, Vitória não foi trabalhar e está com ar abatido. Clara acha que ela deve pedir ajuda a Diana e Júlia. Vitória não esconde que está assustada e mostra a sua pesquisa e revela que sabe que o pai a controla. Até tem medo de se mexer.

Aida e Naomi conversam com Leo para ele se internar. Este fica furioso e alega que não tem doença nenhuma. Fica ainda mais zangado quando Sofia aparece e apoia Naomi e Aida.

António e Marta conversam com uma assistente social sobre adoção. Esta assegura que a papelada está toda em ordem e agora é só esperar. Explica ainda que há processos mais complicados do que outros.

A seguir, dão uma volta pela instituição e Marta vai falar com Maria, uma criança que está sozinha num canto. A assistente social explica que as crianças mais velhas têm menos hipóteses de serem adoptadas. Maria pergunta a Marta o que tem na perna.

Júlia e Diana conversam ao telefone e sabem que não é a polícia que vai deter Gonçalo. Têm de pensar em algo para o apanhar. Júlia conta que deixou a sua pesquisa com Vitória e espera que ela abra os olhos. Por sua vez, Diana assegura que está tudo bem consigo e com o seu bebé.

Rodrigo diz a Diana que está a ponderar sair de Portugal. Nestor aparece em casa deles e confronta-os. Quer saber o que se está a passar e quem os quis matar.

Adelaide diz a Jacinta que Rodrigo e Diana deviam ir embora para longe e não percebe o que Nestor pode fazer para ajudar. Jacinta ressalva que o marido quer proteger a família e está de acordo com a sua atitude.

Nestor fica em choque com tudo o que Diana e Rodrigo lhe contam. Não percebe porque é que não vão à polícia e quer que eles se mudem para a casa dos Macedo. Quer proteger a família e Diana concorda com ele.

Raul mostra a Gonçalo uma fotografia do jazigo onde estão os restos mortais de Virgílio Reys. Gonçalo quer que ele volte lá e traga alguma coisa que tenha uma amostra de ADN. Raul fica apreensivo com isso.

Carmo e Celso comem um gelado e partilham os mesmos gostos e opiniões. Raquel aparece e Carmo sente-se a mais e vai embora. Ao contrário, Raquel não tem nada em comum com Celso.

Na marisqueira, Pedro conversa com Júlia e declara que não consegue olhar para ela, sem pensar que ela matou o marido. Preferia que ela lhe tivesse mentido. Júlia reforça que já não é essa pessoa e não quer mais mentiras. Despede-se de Pedro e ele fica muito triste.

Pensativa, Vitória quer ligar a Júlia mas não consegue. Atende uma chamada e é Gonçalo. Ela diz ao pai que não dormiu bem porque tem medo do que Júlia e Diana lhe possam fazer.

Raul traz um osso de Virgílio a Gonçalo. Idalina faz entrar Borges que vem recolher o ADN. Depois de Virgílio e Idalina saírem, Borges recolhe ADN de Gonçalo para comparar com o de Virgílio. Gonçalo pede urgência nos exames.

Rui entra na marisqueira e encontra Martim a fazer o seu testamento. Ele já não suporta mais ver Esmeralda a sofrer, por isso vai contar toda a verdade a Celestino. Rui acha isso uma estupidez e quer ir festejar a sua última noite de solteiro.

Valter continua a fazer o seu papel de bom samaritano e diz a Naomi que concorda com ela e com Aida e afirma que vai fazer tudo para convencer Leo a tratar-se e a deixar de consumir droga. Naomi fica surpreendida com a atitude do pai.

Leo prepara-se para sair e Raimundo recorda que Aida não quer que ele saia de casa. Valter aparece e convida o filho para jantar e ele aceita logo. Valter diz a Raimundo que depois fala com Aida, o que deixa Raimundo furioso.

Leonor está muito cansada mas entusiasmada com as aulas de dança. Quer ir correr para ganhar resistência e Vera e Luís estão surpreendidos com a mudança de atitude da jovem.

Durante o jantar, Valter faz o papel de pai compreensivo e diz ao filho que sabe o que é sentir-se controlado. Léo está revoltado e Valter manipula-o de forma a que o filho queira ir viver com ele. Por fim, afirma que não quer problemas com Aida.

Carmo fala com Celso ao telefone e este pede-lhe opinião sobre Raquel. Carmo responde que não tem opinião pois não a conhece e esteve pouco tempo com ela.

Clara e Alex namoram apaixonados e ele insiste com ela para passarem a noite juntos. Clara aceita e vai buscar roupa.