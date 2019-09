Resumo: 291º Episódio - 5 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

A seguir, Sofia procura Carmo e conversa com ela sobre a separação do seu pai, afirmando que tem pena que o pai já tenha ultrapassado tudo e que Carmo esteja a sofrer. Carmo percebe assim que ele já tem outra.

Sofia vai embora e Vera entra. Pedro ganha coragem e pergunta a Vera tudo sobre Júlia. Vera revela tudo o que ela fez à sua família e apesar de não terem provas, têm a certeza que ela matou o seu pai.

Júlia mostra a Diana tudo o que descobriu sobre homens do passado que são fisicamente iguais a Gonçalo, todos uns monstros. As datas de morte e nascimento coincidem, quando um morre o outro nasce.

Gonçalo partilha, satisfeito, com Raúl que Rodrigo mordeu o isco. Raúl explica que já tem tudo tratado para quando ele chegar aos Estados Unidos. Gonçalo ressalva que o que importa é que seja uma viagem só de ida.

Na rádio, Vitória acaba de ouvir a entrevista de Clara e fica satisfeita. A seguir, pede desculpa por ter sido desagradável e dá-lhe força para ir em frente, se gosta de Alex. Celso aparece com Raquel, outra candidata e Laura fica furiosa.

Júlia fica surpreendida com a visita inesperada de Pedro. Ele vai direto ao assunto e e quer saber porque é que os Sousa Melo a odeiam tanto. Ela fica sem palavras. Pedro quer saber se é verdade que ela matou Fernando para ficar com a herança.

Sofia diz a Leonor que espera que o pai acabe tudo com Júlia. Leonor sabe que Júlia não vai desistir tão facilmente. No entanto, Sofia não pensa deixar o pai namorar uma assassina.

Júlia conta a Pedro tudo sobre o seu casamento no Brasil. Pedro insiste em saber se ela matou Fernando e Júlia assume que sim e reforça que já não é essa pessoa. Pedro fica chocado e vai embora, muito perturbado. Júlia fica devastada e liga a Luís a perguntar porque é que Vera quer castigá-la mais.

Luis fala calmamente com Júlia e, a seguir, liga a Vera a avisar que Júlia está possessa por ela ter contado tudo a Pedro.

Diana não quer que Rodrigo vá a Atlanta e quer que ele marque uma consulta no médico e que fale com ele, se ele autorizar a viagem, ela mesma irá com ele. Abraça-o mas Rodrigo não se conforma.

Gustavo abre a porta de casa e fica surpreendido ao ver Marta e António vestidos de noivos. Eles mostram as alianças e já são marido e mulher. Naomi já sabia de tudo e está muito feliz. Os quatro brindam.

Esmeralda prepara-se para contar tudo ao pai mas Celestino não a deixa terminar e afirma que sempre soube que Martim não era cigano mas como ele é um bom homem, sabe que ele vai fazer a filha feliz. Oferece-lhes um cheque, o que deixa todos comovidos.

Deolinda conta entusiasmada a Rui que Adelaide sugeriu fazer o casamento deles na mansão dos Macedo. Rui prefere que seja no bairro pois tem noção que é pobre. Deolinda manda-o arranjar o dinheiro pois quer o casamento lá.

Carmo está muito triste porque Pedro já tem uma nova relação, ainda por cima com Júlia. Celso acha que ela tem de seguir em frente. Nesse momento, recebe uma chamada de Raquel e admite que gosta dela.

João recebe Carlos e é sincero com ele e afirma que precisa de ir com calma. Carlos percebe e aceita ir mais devagar. João convida-o para irem a um concerto e Carlos aceita.

Adelaide está encantada com a bebé Inês e, em conversa com Jacinta, admite que lhe custa saber que tem pouco tempo de vida. Jacinta não quer ouvir. Carmo aconselha a mãe a concentrar-se no presente e a não pensar no futuro.