Resumo: 290º Episódio - 4 de setembro (quarta-feira)

Clara conversa com Aida e Raimundo sobre Alex e assume que gosta muito dele mas não acha que seja altura para se mudar para o Dubai. Léo está ansioso e sente falta do consumo de droga. Tenta falar com Sofia e nada. A seguir, tenta fazer o mesmo com Leonor.

Leonor conta a Vera e Luís que se chateou com Sofia e prefere não falar mais do assunto. Ao ver a mensagem de Léo, ignora e partilha que decidiu ter aulas de dança com Marta, o que deixa Luís e Vera muito felizes.

Em casa de Pedro, este olha para os papéis que Júlia anda a recolher mas não liga pois está preocupado com a filha. Júlia dá-lhe conselhos e acha que ele deve ir para casa. Pedro declara que adora Júlia.

Léo vai a casa de Sofia pedir desculpa e ela afirma que sabe que ele está agarrado à droga. Ele nega mas Sofia reforça que a droga o vai destruir e manda-o tratar-se. Léo sai e ela desata a chorar.

Marta mostra o vestido de noiva a António e explica que era de Margarida. Está tudo tratado e vão casar no dia seguinte. António esta comovido e beijam-se apaixonados.

Deolinda esconde a mão e Rui confronta-a e diz que já percebeu que ela perdeu o anel. Faz um discurso emotivo e mostra-se compreensivo. O importante é o amor que sentem. Deolinda fica radiante.

Júlia corre junto ao mar e recorda o dia em que Sara a esfaqueou. Respira fundo até se acalmar. Mais tarde, já em casa, atende uma chamada de Pedro e combinam encontrar-se mais tarde.

Na loja de tecnologia, Luís e Leonor ajudam Rui a escolher um tablet para a sua afilhada. Este fica embaraçado ao saber os preços.

Na casa de chá, Pedro e Júlia conversam e ela refere que anda à procura de casa mas não lhe conta que tem um processo em tribunal. Sofia aparece e não gosta de ver o pai com Júlia. Leonor pede a Sofia para irem embora dali pois também está desconfortável com Júlia.

Sofia pede desculpa a Leonor pelas coisas que lhe disse e esta está mais preocupada em saber se Pedro anda mesmo com Júlia. Acaba por dizer à amiga que Júlia matou o seu avô. Sofia fica em choque e quer saber tudo.

Na rádio, Clara conta a Vitória a proposta que Alex lhe fez para irem viver juntos no Dubai. Vitória reage mal e acha um absurdo e não consegue controlar os ciúmes e a inveja. Clara, farta, diz o que pensa e sai.

Na Somecel, Gonçalo ouve mais uma conversa de Vitória. Está desconfiado pois ela só fala de trabalho com as amigas. Raúl não vê problema nenhum e considera Vitória leal. Depois falam sobre Rodrigo e acreditam que ele vai cair na armadilha, mais tarde ou mais cedo.

Rodrigo recebe uma mensagem do suposto pai a dizer que está doente e pede para Rodrigo ir ao seu encontro o mais depressa possível. Diana acha que ele deve falar primeiro com os irmãos e com o médico. Rodrigo decide esperar que ela saía para responder ao “pai”.

Deolinda conta a Adelaide que Rui já sabe que ela perdeu o anel de noivado e compreendeu. Quer que Adelaide seja a sua madrinha. Por sua vez, Adelaide lembra-lhe que não pode sair de casa e faz uma brincadeira. Deolinda percebe tudo ao contrário.

Rui está feliz porque o seu plano deu certo e tem Deolinda aos seus pés. Esmeralda diz a Martim que vai marcar jantar com o pai e vão contar-lhe toda a verdade. Martim sofre com a possibilidade de perder Esmeralda.

Júlia continua a sua pesquisa sobre o passado de Gonçalo e encontra uma fotografia de Jorg Hoffman, ligado ao holocausto. Liga para Diana a dizer que acha que descobriu alguma coisa.

Sofia confronta Pedro e conta tudo o que sabe sobre Júlia e sobre o processo em tribunal de bigamia. Refere também que ela matou o avô de Leonor. Pedro fica chocado e Sofia aconselha-o a falar com Vera para confirmar tudo.