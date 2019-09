Resumo: 289º Episódio - 3 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida partilha com Naomi que está muito preocupada com a visão que teve de Léo. Naomi acalma a mãe e reforça que ela não tem culpa do filho só fazer asneiras, simplesmente tem o coração mole.

Na escola de circo, Leonor tenta dançar mas não consegue pois está preocupada com Sofia e Leo. Marta conversa com a sobrinha e fica feliz quando esta diz que aceita ter aulas com ela mas não quer ser bailarina profissional.

Aida dá um sermão a Léo pois ele e Sofia podiam ter morrido. Leo ouve tudo impaciente e Aida implora para que ganhe juízo ou vai ter de desistir dele. Léo vai para o quarto.

Laura e Celso voltam a discutir por causa do programa. Celso fala com Clara e ela esclarece que não lhe deseja mal nenhum, pelo contrário, só quer que ele seja feliz. Celso elogia Clara.

Naomi continua indignada com Léo quando Valter aparece para visitar o filho. Quando vê o filho repreende-o e Léo admite que errou. Naomi e Aida ficam admiradas com a postura de Valter.

Leonor vai visitar Sofia e Pedro deixa-as sozinhas. Acabam por discutir e Sofia acusa Leonor de ter ciúmes dela e Léo e de estar feliz por não poderem ficar juntos. Magoada Leonor vai embora.

Rodrigo pesquisa o perfil do suposto pai na internet. Não se consegue concentrar porque está preocupado com Diana. Manda mensagem para ela. Recebe a resposta de Diana que está à espera do pai de Gonçalo. A seguir, Rodrigo manda uma mensagem ao suposto pai.

Em Coimbra, Diana, ansiosa, conversa com Henrique, o pai de Gonçalo. Este revela a Diana que pouco tempo depois de Gonçalo nascer, descobriu que não podia ter filhos e que nunca pode esclarecer isso com a mulher pois ela morreu no parto. A sua relação com Gonçalo é distante porque ele não seu filho biológico.

Na rádio, Vitória recorda bons momentos que passou com Diana. Interrompe os pensamentos ao ouvir bater à porta. Gonçalo entra bem disposto e convida a filha para jantar. Vitória disfarça que não quer ir e inventa que tem muito trabalho. Gonçalo observa que parece que ela anda a fugir e Vitória sugere irem beber um café.

Vitória sai com o pai e Clara fica sozinha. Alex entra e faz-lhe uma supresa e declara o seu amor por ela. Clara feliz, beija-o apaixonada. Celso e Laura assistem a tudo, atónitos.

Deolinda e Raimundo têm opiniões diferentes em relação ao programa de Celso. Raimundo acha que não é assim que o filho vai encontrar o verdadeiro amor mas Deolinda não concorda com isso.

Na rádio, Alex fica muito triste quando Clara lhe diz que não pode deixar tudo e ir com ele para o Dubai. Podem aproveitar os próximos dias para estar juntos e promete que irá ter com ele nas férias.

Celso diz a Laura que não tem ciúmes de Clara estar com Alex. Sinceramente quer que ela seja muito feliz. Laura fica amuada. Vitória regressa e fica espantada ao saber que Clara e Alex estão fechados no seu gabinete.

Diana conta a Júlia tudo o que descobriu sobre Henrique e Gonçalo e Júlia fica supresa ao saber que Gonçalo não é filho do suposto pai. Comparam a história de Gonçalo com a de Virgílio Reys.

Gonçalo abre o perfil falso que criou e lê a mensagem de Rodrigo. Fica satisfeito ao confirmar que Rodrigo mordeu o isco e já pode pôr o seu plano em prática.

Ao saber que Rodrigo enviou uma mensagem ao suposto pai, João não lhe dá todo o apoio. Diana também acaba que ele deve esperar e recuperar, antes de viajar. João concorda e Diana muda de assunto e fala de Gonçalo e Virgílio Reys.

Sozinha na praia, Vitória recorda todos os seus relacionamentos. Tira o telemóvel do saco e tira uma selfie e a seguir publica no Instagram.