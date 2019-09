Resumo: 288º Episódio - 2 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA



Leo está eufórico na mota e Sofia quer conduzir mas não consegue e começa a perder o controlo da mota. Leo faz com que ela acelere e um carro atropela-os, deixando os dois no chão, sem sentidos.

Aida tem um mau pressentimento. Pedro fora de si fala mal para ela e acusa Leo de desviar Sofia. Nesse momento, recebem uma chamada do hospital a informar que Sofia teve um acidente de mota.

Aida está beira de um ataque de choro e tem uma visão do filho ensanguentada. Aflita vai para o hospital e pede a Naomi para avisar os outros.

No hospital, Sofia está triste e não fala com Leo. Pedro e Aida chegam e Pedro está furioso e bate em Leo que só diz disparates. Aida leva o filho dali e Pedro avisa Sofia que nunca mais pode estar com Leo.

Clara conversa com Alex em vídeochamada e ele avisa que vai estar fora e não vai poder falar com ela durante uns dias. Vitória entra e chega a ver Alex no telemóvel. Quer saber pormenores e Clara esclarece que são só amigos e não há nada para contar.

Na rádio, Laura continua a impingir raparigas feias a Celso e ele farto decide que é ele quem vai escolher as vencedoras. Laura fica furiosa com a postura dele.

Diana tenta espairecer à beira mar enquanto Rodrigo está com Carmo em casa. Falam sobre a carta que Rodrigo recebeu e sobre o pai deles.

Carlos informa João e Gustavo que o caso contra a clínica ficou resolvido. Gustavo está muito satisfeito com o trabalho dele. Quando Gustavo se afasta, Carlos pergunta se João não quer ir beber um café com ele. João pede para ir com calma, gosta dele mas está cheio de medo.

No estaleiro, Carmo pergunta a Vera se tem notícias de Sofia. Vera conta que a jovem teve um acidente de mota e está no hospital. Carmo liga para Pedro que não atende. Por fim, pergunta a Vera se Sofia estava com Leo e Vera confirma que sim.

Diana informa Rodrigo que tenciona falar com o pai de Gonçalo e o marido acha muito arriscado, não quer que ela vá. Diana não está aberta a discussão. Assim que chegar a Coimbra avisa.

Raúl partilha com Gonçalo que Rodrigo já está em casa e em recuperação. Gonçalo é paciente e sabe que Rodrigo vai pensar na história do seu pai e não vai deixar um assunto tão pessoal morrer.

Deolinda procura o anel de noivado no saco do aspirador. Está aflita e conta a Jacinta que perdeu o anel que Rui lhe ofereceu. Carmo entra e traz comida para almoçar com a mãe e não quer ouvir perguntas.

Já no quarto de Adelaide, Carmo conta à sua mãe que Sofia teve um acidente de mota e que tentou falar com Pedro mas ele não atendeu. Queria ir ao hospital mas achou melhor ir almoçar com a mãe para ela a impedir de ir. Adelaide sorri.

Pedro fala ao telemóvel com Júlia e agradece o apoio dela. Júlia aconselha-o a ser firme com a filha. Sofia entra na sala e Pedro discute com ela, está furioso com ela. Acaba mesmo por pô-la de castigo e proíbe-a de ver Leo.