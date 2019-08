Resumo: 284º Episódio - 27 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rui chega a casa e oferece um voucher para o auto-spa. Deolinda recusa por lá os pés e exige um spa de cinco estrelas. Rui afirma que está farto da ingratidão dela e sai. Deolinda vai buscar o voucher ao caixote do lixo.

Na marisqueira, Celso olha com nojo para Celeste. Diz a Martim que tenciona fugir pois não a quer levar para casa e pede-lhe ajuda. Foge pela cozinha mas Celeste chama Martim que vai ter com ela, resignado.

Na rádio, Laura espera ansiosa por novidades do encontro de Celso. Celeste liga a informar que Celso fugiu dela e Laura assegura que a rádio a vai compensar. Clara acha que ela está a exagerar e Laura mostra a próxima candidata.

Gonçalo vai a casa de Vitória com presentes, um telemóvel novo e muito dinheiro. Vai compensar a filha tal como prometeu e informa que a venda do grupo vai avançar e ela mantém o cargo de diretora.

Pedro e Júlia jantam e conversam sobre as respectivas vidas. Ele fala da sua vida em Seul e ela explica que a sua vida mudou desde que recebeu um coração novo. Pedro entende-a.

Em casa dos Macedo, todos se preparam para acompanhar a operação de Rodrigo. João conta que Rodrigo lhe pediu para assistir à cirurgia. Carmo também irá ao hospital para fazer companhia a Diana. Estão todos otimistas.

Leonor vai ver um documentário de dança quando Vera lhe conta que Marta teceu os maiores elogios ao seu talento para a dança. Leonor sente-se pressionada e Vera responde que é uma pena que o medo a impeça de fazer mais coisas.

Marta partilha com Gustavo, António e Naomi que Leonor tem muito jeito para dançar e está a pensar dar aulas à sobrinha. Gustavo pede à irmã que não pressione Leonor e, por sua vez, Naomi acha que Marta devia dar aulas e não só a Leonor.

Diana encontra um vinil com uma dedicatória que Rodrigo deixou para o filho. Emocionada, percebe que vão ter um rapaz. Rodrigo também fica emocionado e põe o disco a tocar e Diana abraça-o.

Em casa de Júlia, esta conversa animada com Pedro. Falam do encontro e de como se sentem bem um ao pé do outro. Ele beija-a e Júlia corresponde. O desejo aumenta e seguem para o sofá.

Deolinda vai ao auto-spa para receber a massagem que Rui lhe deu. Carla tenta tirar o anel de noivado tal como combinado com Rui e Deolinda percebe e fica furiosa.

Na rádio, Celso e Laura discutem e ela acusa-o de ter deixado ficar mal a rádio ao fugir de Celeste. Celso acha que ela faz de propósito para se vingar dele e fica ainda mais furioso quando Laura lhe mostra a próxima candidata.

Rodrigo já está pronto para a cirurgia e antes de entrar, pede a Carmo que tome conta de Diana. Ela diz a Rodrigo que o ama muito e que vai correr tudo bem. A enfermeira leva Rodrigo e João acompanha-os.

Em casa, Adelaide sente-se impotente por não poder estar com Rodrigo no hospital. Jacinta mostra-lhe a fotografia que Carmo mandou e ambas procuram consolo na bebé Inês.