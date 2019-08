Resumo: 283º Episódio - 26 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leonor janta com Pedro e Sofia e fala sobre a sua mãe. Depois de Pedro sair, Sofia conta à amiga que namora com Léo. Leonor fica triste e magoada mas disfarça e diz-lhe para ter cuidado porque Léo pode estar a mentir em relação às drogas.

Esmeralda espera nervosa por Martim que nunca mais chega. Este entra e beija Esmeralda apaixonado quando ouve a voz de Celestino. Este está muito feliz com o bebé que supostamente vão ter e traz roupas para ele. Esmeralda não reage depois do beijo.

Rui pede ajuda a Carla, quer que ela faça uma massagem a Deolinda e lhe tire o anel de noivado. Paga o que for preciso. Carla já não quer saber de nada e aceita ajudá-lo.

Laura avisa Celso que está ali uma ouvinte para o conhecer. Celeste entra e Celso não consegue fugir a tempo. Laura e Clara divertem-se com a situação. Vitória vai para o gabinete e Clara pega numa encomenda e segue-a.

Clara quer saber se Vitória confrontou o pai e Vitória explica que não vale a pena pois ele iria negar tudo e ainda tinha de lhe explicar como tinha sabido de tudo. Segura a encomenda e tem um plano mas não conta nada.

Rodrigo avisa Diana que tem de estar no hospital no dia seguinte de manhã, em jejum. Diana acredita que vai correr tudo bem e Rodrigo declara quer quer ficar sozinho. Diana respeita e decide e visitar Júlia.

Júlia e Pedro voltam a encontrar-se e ela não quer arranjar-lhe problemas com Carmo. Pedro esclarece que já está tudo terminado e esclarecido. Convida Júlia para jantar e ela aceita.

Sofia encontra Léo a fumar erva com um amigo e diz-lhe que está triste depois de ter contado a Leonor que estão juntos. Sabe que magoou a amiga mas Léo não quer saber e provoca Sofia e faz com que ela acabe por se drogar também com ele.

Na escola de circo, Leonor está triste e começa a dançar ao som duma música. Primeiro contida e depois cada vez mais solta. Marta fica impressionada com o talento dela e aplaude. Leonor foge dali constrangida.

Aida prepara um ritual e Júlia entrega-lhe o relógio que era de Gonçalo. O objeto deixa de funcionar quando vai para as mãos de Aida. Esta faz as suas rezas e sente-se mal e fica inconsciente. Diana, aflita, tenta ajudar Aida enquanto Júlia fica petrificada.

Vitória leva uma câmara oculta para o encontro com Gonçalo e Octávio Cruz e grava tudo. Gonçalo não paga a dívida na totalidade e Octávio fica desagradado com isso. Agride-o e avisa que para a próxima ou paga o que deve ou saldam as dívidas de outra maneira.

Vitória entra em casa muito nervosa, depois do encontro na Somecel. Tira a câmara oculta do seu fio e liga o computador. Vê as imagens da reunião, satisfeita e aliviada por ter um trunfo sólido contra o pai.

Depois de recuperar, Aida avisa Júlia e Diana para afastarem Vitória de Gonçalo pois ele está a usar a própria filha. Júlia pergunta se ele seria capaz de destruir a própria filha e Aida confirma que ele o fará sem hesitar.

Na Somecel, Idalina está preocupada com Gonçalo que não se está a sentir bem. Acha que deviam chamar uma ambulância mas Gonçalo recusa. A ritual de Aida perturbou-o.

Rodrigo faz um vídeo novo para o filho onde fala de Diana e pede ao bebé que ame muito a mãe. Deixa também conselhos e reforça que se não houver amor na vida, nada terá valido a pena.

Marta procura Leonor e elogia a forma como ela dançou. Leonor responde que nunca conseguiria subir a um palco e Marta acha mesmo que ela devia retomar as aulas pois tem muito talento. Leonor fica a pensar.

Naomi entra em casa e encontra a mãe de rastos, com febre. Fica preocupada ao ver a notícia do jornal antigo com o homem igual a Gonçalo. Aida pede para ficar sozinha e depois falarão.