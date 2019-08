Resumo: 282º Episódio - 23 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na rádio, Celso e Laura recebem chamadas de candidatas a “namorada” de Celso. Laura faz perguntas sobre Celso e Celeste acerta em todas.

Clara continua a investigação sobre o criminoso igual a Gonçalo e conta a Vitória. Pergunta se ele teve mais algum comportamento estranho com ela e Vitória defende o pai, o que deixa Clara apreensiva.

Diana encontra-se com Mateus e confronta-o, quer saber se ele se afastou de Vitória por alguma coisa que Gonçalo tenha feito. Mateus cede e acaba por contar que Gonçalo o ameaçou com uma arma e o obrigou a afastar-se dela e reforça que não quer problemas.

Aida fica furiosa ao entrar em casa e ver Valter a almoçar com Léo. Este discute com a mãe e Valter tira partido da situação. Léo declara furioso que vai sair de casa assim que puder.

António pondera em pedir um empréstimo para fazer obras na escola de circo e Marta declara que tem algum dinheiro de parte, da venda da empresa mas quer usá-lo nos tratamentos de fertilidade. António declara que não quer voltar a tentar e Marta vai embora a chorar. Ele fica frustrado.

Diana entra na rádio e troca um olhar cúmplice com Clara. Laura pergunta se a pode ajudar e Diana pede para ver Vitória e não a deixa terminar e entra no gabinete da filha.

Diana conta a Vitória que esteve com Mateus e que este lhe contou que Gonçalo o ameaçou de morte para se afastar dela. Vitória ouve tudo em choque.

Na Somecel, Gonçalo diz a Raúl que não o quer presente na reunião com Cruz. Decidiu levar Vitória pois Cruz fica mais civilizado na presença de uma mulher. Raúl acaba perigoso mas Gonçalo ignora e afirma que a filha tem de se habituar ao perigo.

Diana avisa Vitória para abrir os olhos pois está ao lado de um criminoso que não vai hesitar em destruí-la quando já não precisar dela. Vitória desata aos gritos e manda-a embora. Fica sozinha a chorar.

Diana sai do gabinete de Vitória furiosa. Clara fica preocupada e Laura tenta perceber se Clara sabe de algo. Celso está furioso porque Laura só escolhe candidatas feias. Ela está a fazer de propósito.

Deolinda mostra fotografias de vestidos de noiva a Adelaide que fica incrédula ao ver o vestido que ela escolheu. Decide mostrar outros mais sofisticados e Deolinda explica que não tem dinheiro para tal.

João e o agente da PJ discutem que estratégia seguir no processo contra a clínica quando Inês começa a chorar. João explica que ela tem cólicas e o agente dá dicas e conta que tem 5 sobrinhos e adora crianças.

Vitória conta a Clara o que Diana contou sobre Mateus se ter afastado por causa das ameaças de Gonçalo. Clara afirma que acredita em Diana e Vitória percebe que o pai a está a controlar através do telemóvel e decide destruí-lo.

Diana conta a Júlia a conversa que teve com Vitória e esta sugere-lhe que pare de insistir. Vitória vai ficar do lado de Gonçalo. Diana mostra a notícia antiga de 1920 a Júlia e esta fica perturbada e quer ir falar com Aida.

Carmo está triste por causa do fim da relação com Pedro mas decidiu que tem de seguir em frente. Celso declara que está ali para a apoiar e fala sobre o programa da rádio. Está exasperado com as candidatas.

Marta vai pedir desculpa a António pois não gosta de estar zangada com ele. António declara que quer ter filhos dela mas não à custa de se perderem um do outro. Marta concorda e abraçam-se.

Rui avisa Martim que quando Celestino descobrir que o enganaram ele vai pagar caro. Martim está cheio de medo mas gosta de estar perto de Esmeralda. Valter quer aproveitar-se de Léo e tenta saber quanto é que ele ganha.

Clara fala por Skype com um amigo quando Aida entra em casa com Júlia. Esta quer saber se Gonçalo é aquele espírito antigo e Aida responde que ainda não sabe mas tem a certeza que ele está ligado ao homem de 1920 e Vitória corre perigo.

Vitória disfarça que não quer estar na companhia de Gonçalo e este fica desagradado com o fato de ela já não usar o telemóvel que ele lhe ofereceu. Vitória inventa uma desculpa e ele exige que ela esteja presente na reunião com Cruz. Vitória pensa num plano.

Diana e Rodrigo conversam sobre aquilo que Aida disse e Diana acredita nela. Gonçalo tem uma ligação ao homem criminoso de 1920. Acaba por se sentir culpada de não dar atenção a Rodrigo que só quer ver um filme e comer pipocas.

Adelaide acha um absurdo que o agente da PJ que a prendeu seja o advogado de João. Ele explica e falam em exumar o corpo de Jorge. Ines chora e Adelaide acalma-a, deixando todos felizes com a sua atitude.