Resumo: 281º Episódio - 22 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na rádio, Clara faz uma pesquisa e encontra uma notícia de um homem que matou dez mulheres e foi linchado. Fica em choque ao ver que o homem da fotografia é igual a Gonçalo mas a foto é de 1920.

Vitória está a ralhar com uma jornalista quando Clara entra e lhe mostra a notícia de 1920 de um assassino em série. É igual a Gonçalo e Vitória acha impressionante mas para ela é só uma coincidência. Clara decide que vai investigar mais.

Na Somecel, Octávio ameaça Gonçalo e avisa que se ele não pagar dentro do prazo, vai começar a retaliar com Vitória. Nervoso, Gonçalo declara que nada disso será necessário pois vai pagar tudo a tempo.

Diana diz a Júlia que concorda com Aida e acha que ela se deve manter afastada de Gonçalo. António interrompe e vem muito abatido. Diana percebe que o tratamento não resultou e consola o amigo. António quer desistir de tentar ter filhos.

Antes de assumir uma relação, Sofia quer esclarecer algumas coisas com Leo. Este quer namorar mas Sofia precisa de saber primeiro se ele anda metido em drogas. Leo mente e afirma que só consome de vez em quando e não é nada pesado.

Esmeralda e Carla contam a Martim que Celestino acha que a filha está grávida e Martim fica com ciúmes a achar que Esmeralda tem alguém. Fica aliviado ao perceber que não e Carla fica desconfiada dele em relação a Esmeralda.

Rui inventa que quer fazer um seguro para o anel para o caso dela o perder ou que o roubem. Deolinda não acha boa ideia. Celso entra em casa de mau humor e Deolinda declara que quer marcar a data de casamento.

Clara trabalha no novo artigo e tem a notícia antiga de 1920 ao seu lado. Ao ver a fotografia, Aida sente-se mal e Clara conta o que sabe sobre aquele homem. Aida fica ainda pior e Clara sente-se mal por causa disso.

Rodrigo diz aos irmãos que com a operação marcada terá de adiar a viagem a Atlanta. Carmo quer ir na mesma com João mas ele tem muitas dúvidas. Rodrigo afirma que podem pedir a exumação do corpo do pai e assim tirão as dúvidas todas.

Gustavo prepara o jantar e Naomi entra e fica encantada. Ele quis fazer uma surpresa e quando suja a camisa, Naomi ajuda-o. Beijam-se cheios de desejo e fazem amor no sofá.

Sofia troca mensagens com Léo e Pedro quer saber com quem ela fala. Esta acaba por dizer que Leo é mais do que um amigo. Pedro fica furioso e não quer que a filha namore com um delinquente. Proíbe-a de ver Leo e Sofia vai para o quarto.

Os Macedo reúnem e chegam a acordo sobre a exumação do corpo de Jorge. Querem acabar com as dúvidas todas. Rodrigo fica de falar com o advogado.

Aida vai ter com Diana e conta tudo o que sabe sobre a fotografia do assassino de antigamente. Explica que Gonçalo tem uma ligação espiritual com aquele homem. Clara conta também que Gonçalo quer dominar Vitória e não a deixa dar-se com ninguém. Conta o sucedido com Mateus.

Durante o almoço, Gonçalo informa Vitória que vai vender a rádio e ela vai ficar na mesma, na direção. Declara ainda que assim que pagar a dívida a vai compensar. Vitória declara que não será preciso mas ele insiste. Não lhe conta que a vai querer ao seu lado no momento em que for pagar.

Diana encontrou Mateus nas redes sociais e mandou uma mensagem a propor trabalho para ter um pretexto para se encontrar com ele. Rodrigo respeita Aida mas não acredita em nada do que ela afirma. Diana declara que vai afastar Gonçalo de Vitória duma vez por todas.

João não quer que seja o agente da PJ a representá-lo no processo contra a clínica. Gustavo explica que ele saiu da PJ e quer fazer justiça como advogado. O PJ fala da estratégia a seguir e João fica impressionado.

Deolinda deixa a bebé Inês ao colo de Adelaide enquanto vai fazer o biberão. Adelaide fica atrapalhada mas acaba por falar com a bebé e até lhe faz uma festa. Fica emocionada e Deolinda assiste a tudo sem se mostrar.

Carmo está reunida com Pedro e Vera no estaleiro e é muito profissional mas responde de forma seca a Pedro. Este decide segui-la até ao seu gabinete e Vera sente-se mal naquela situação.

Pedro diz a Carmo que não gosta da forma como ela o trata e esta revela que está triste e magoada com tudo o que aconteceu mas não pretende prejudicá-lo no trabalho. Simplesmente serão colegas e não amigos.