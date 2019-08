Resumo: 280º Episódio - 21 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carmo acredita na possibilidade de o pai estar vivo e diz a Adelaide que se Rodrigo for aos EUA, quer ir com ele. Adelaide acha um absurdo enquanto Jacinta acalma os ânimos.

Luís observa Leonor ao seu colo enquanto ela dorme. Vera acorda-a e leva-a ao quarto. Luís está preocupado mas Vera acha que vai correr tudo bem e Leonor fará as pazes com a sua mãe.

Pedro tira Sofia do castigo e ela fica feliz com isso. Falam sobre Carmo e Pedro pede que a filha não crie expectativas pois as coisas com Carmo estão cada vez piores. Sofia manda sms a Leo a contar que já não está de castigo.

Clara vê numa rede social uma publicação de Leo onde ele aparece bêbado e recusa tirar uma selfie com uma rapariga porque ela é gorda e ainda a humilha. Atrapalhada, ela conta a história a Aida. Furiosa, esta repreende o filho.

Esmeralda encontra Celestino com Carla e está pronta para acabar com a farsa quando Carla se adianta e declara a Celestino que Esmeralda está grávida. Celestino fica eufórico enquanto Esmeralda tem vontade de matar Carla.

Rui está em pânico e acha que a polícia anda à procura dele por causa do anel roubado que deu a Deolinda. António por sua vez está preocupado pois vai à consulta com Marta. Rui assegura que vai correr tudo bem.

Carmo acha que o seu pai pode estar vivo e quer ir aos EUA com Rodrigo. João está perturbado e não sabe em que há de acreditar. Recebe uma mensagem e conta, devastado, a Carmo que q clínica vai ser processada.

Deolinda pergunta a Adelaide o que quer fazer e esta responde que quer fazer o seu testamento pois já não lhe resta muito tempo de vida. Deolinda recusa-se a falar disso e muda de conversa.

Na rádio, Celso discute com Laura pois ele quer escolher as candidatas. Vitória entra e Celso quer fazer isso com ela mas Vitória dá prioridade a Clara, o que deixa Celso e Laura furiosos.

No gabinete de Vitória, Clara mostra a gravação a Vitória da sua conversa com a velhota e explica o que pretende fazer. Vitória também tem algumas ideias e as duas estão de acordo em tudo. Vitória declara que fazem uma boa equipa as duas.

Gonçalo e Júlia cruzam-se e ela acusa-o de lhe ter tirado tudo e fala no bebé que iam ter e que ele matou. Afirma que sabe que foi ele quem trocou os comprimidos para a fazer abortar. Gonçalo ameaça Júlia.

Rodrigo informa Diana que acabou o tratamento e em três dias vai fazer a cirurgia. Assim que estiver recuperado vai para Atlanta tentar perceber se o pai está vivo. Isso deixa Diana preocupada.

Leo não gosta de ver Sofia com mini saia e ela também repreende o que ele fez ao humilhar a rapariga gorda. Leo apresenta Sofia a Valter como sua namorada. No entanto, Valter está mais focado em falar com Naomi que o rejeita. Valter segue a filha até à casa dela.

Naomi aceita falar com Valter e quer saber o que aconteceu na Alemanha. Valter revela que ficou sem trabalho e que a mulher o deixou. Quer recomeçar a vida em Portugal e recuperar o amor dos filhos. Pede-lhe uma oportunidade.

João explica o processo que está a decorrer contra ele a Gustavo. Este acha que não será difícil ganhar mas aconselha João a por uma colega a tratar de tudo e só pode supervisionar. Falam de Marta que vai saber nesse dia se está grávida.

Na loja de discos, Marta manda David embora. Está triste e revoltada porque o tratamento não funcionou. Chora nos braços de António e não percebe porque é que não consegue engravidar: António também está muito triste e não sabe o que dizer para a confortar.

Júlia ainda está nervosa com o confronto que teve com Gonçalo. Quer fazer alguma coisa pois já não tem nada a perder. Aida intervém e acha que ela se deve manter longe de Gonçalo pois quem o confrontar, sai magoado.