Resumo: 279º Episódio - 20 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na marisqueira, o agente da PJ conversa com Gustavo e está procura de trabalho como advogado. Gustavo contrata-o para trabalhar com ele. Noutra mesa, Esmeralda diz a Martim que está farta mentir ao pai e pretende acabar com a farsa. Martim chora desiludido com isso.

Na cozinha dos Macedo, Rui tenta recuperar o anel de noivado que deu a Deolinda e quando ela entra, ele apanha um grande susto. Este disfarça e convida-a para almoçar enquanto Deolinda coloca o anel no dedo. Rui desespera.

Deolinda pede a Jacinta para almoçar com Rui quando Carmo entra em casa com olhos de choro. Ela afirma que se sente mal e vai para o quarto. Adelaide pergunta a Celso o que se passou e este explica que encontraram Pedro com outra mulher e discutiram.

No bairro, Valter observa as miúdas que passam quando Aida se aproxima e o confronta. Este afirma que quer compensá-los pelo abandono e Aida responde que só sente nojo dele. Valter insiste que veio para ficar.

Júlia conta a Diana que quando o processo contra ela acabar, vai ficar sem nada e está a pensar ir embora e começar de novo noutro sítio, longe dali. Diana não concorda com isso e Júlia fala de um novo amigo e reforça que não é Pedro.

No estaleiro, Pedro, preocupado com Carmo, conta a Vera o que aconteceu na casa de chá. Conta que Carmo ficou furiosa e magoada. Vera acha que eles vão ter de chegar a um entendimento se querem continuar a trabalhar juntos.

Leonor conversa com Luís sobre Leo e não quer continuar a gostar dele. Recebe uma chamada de Cecília e fica triste e magoada com ela. Desliga e conta a Luís que Cecília casou. Luís também fica em choque.

Leo procura Sofia para desabafar, está farto que toda a gente o critique e lhe dê conselhos. Sente a falta da droga e está ansioso. Beija Sofia e ela deixa-se levar. Envolvem-se apaixonados.

Rodrigo conta a Diana que foi à polícia ver o processo da morte do seu pai mas desapareceu. Pede-lhe para ver novamente a fotografia e Diana acha que é tudo muito estranho. Rodrigo está muito perturbado.

Marta está nervosa e ansiosa pois vai saber no dia seguinte se está grávida ou não. António não quer criar expectativas. Pergunta a Naomi por Leo e afirma que o achou muito desorientado.

De mau humor, Leo diz a Aida que vai jantar com Valter e depois vai sair. Não quer saber do que a mãe diz e vai embora. Clara afirma que, em breve, também vai mudar dali. Aida pergunta se as coisas com o seu “namorado” estão a correr bem.

Durante o jantar, Vitória quer saber o que Gonçalo pretende fazer a Rodrigo. Gonçalo não gosta que ela esteja preocupada com isso e recorda Vitória que toda a gente a abandonou, são eles contra o mundo. Vitória finge que concorda com ele.

Em casa dos Macedo, Carmo está triste. Os outros falam de Inês que cresce de dia para dia. Rodrigo chega com Diana e afirma que recebeu uma carta e acha que o pai pode estar vivo. Adelaide fica em choque.

Gonçalo finge que está a dormir no sofá de Vitória e esta acorda-o impaciente. Manda-o ir para casa e Gonçalo fica chateado e queixa-se que ela o está sempre a enxotar. Parece que ele a incômoda. Vitória diz para não fazer drama e quer trabalhar em paz.

Rodrigo conta à família o que descobriu e Carmo vê a fotografia e acha que o tal homem pode mesmo ser o seu pai. Adelaide, fora de si, afirma que Jorge morreu e que aquilo é tudo uma farsa e não vão contar com ela para nada.

Rui aproveita que Deolinda adormeceu e tenta, uma vez mais, tirar-lhe o anel de noivado do dedo. Ela acorda a meio e ele disfarça. Explica que só estava a fazer uma massagem e Deolinda pede que lhe faça antes nos pés. Sem hipótese, Rui assente.

Clara está a trabalhar quando Aida lhe sugere que pare e descanse um bocado. Clara partilha com ela que está a ajudar uma senhora. Aida ouve, interessada.

Diana e Rodrigo conversam sobre a possibilidade de Jorge estar mesmo vivo. Rodrigo afirma que a única forma de tirar a história a limpo é ir aos EUA e falar com o tal o homem cara a cara. Diana não acha uma boa ideia.