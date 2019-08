Resumo: 277º Episódio - 16 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rodrigo está de bom humor e comenta com Diana que a esta hora Gonçalo já deve ter assinado o contrato, sem saber que está a por a rádio nas suas mãos. Diana beija-o entusiasmada.

Gonçalo está furioso e irritado por ter quase vendido a rádio a Rodrigo. Vitória acusa-o de estar descontrolado e não pode vender as coisas sem saber a quem vai vender. Gonçalo abraça-a e ela fica desconfortável.

Furiosa, Naomi discute com Léo por causa de Valter. Este afirma que já decidiu e vai dar uma segunda oportunidade ao pai. Este aparece e eles disfarçam. A polícia leva o homem que vendeu o anel a Rui e Léo conta que ele rouba peças para depois vender. Rui fica em pânico por causa do anel que deu a Deolinda.

Vitória conta a Clara que Rodrigo estava por detrás da compra da radio. Conseguiu evitar a venda a tempo. Clara acha que a rádio ficava bem nas mãos de Rodrigo e não esconde que embirra com Gonçalo.

Deolinda diz a Jacinta que gostava de convidar algumas pessoas do bairro e fazer alguns petiscos para animar Adelaide. Jacinta acha que ela só pode estar louca. Ouvem barulho na sala e saem a correr.

Adelaide está aflita no chão sem conseguir respirar. Jacinta não consegue fazer nada e não reage. Deolinda pega em Adelaide e assume o controlo da situação. Jacinta fica fascinada e percebe que Deolinda tem muito valor.

No estaleiro, Pedro chama Carmo e desabafa com ela sobre Sofia. Quer a opinião dela em relação à proximidade de Sofia e Leo mas Carmo é evasiva e afirma que ele terá de resolver os seus problemas sozinho e reforça que ainda não consegue ser sua amiga.

A seguir, Carmo tenta controlar o que sente mas não consegue e desata a chorar. Decide ligar a João para tentar acalmar-se. João ordena que se acalme e que vá falar com Pedro e dizer o que realmente sente e pensa. Pede ainda que lhe ligue a seguir a contar como correram as coisas.

Carmo volta ao atelier e pede desculpa a Pedro e afirma que podem ir beber um café ou jantar para falar dos problemas dele e de Sofia. Ele recusa e diz que ela tem razão e que não faz sentido pedir-lhe ajuda. Carmo fica devastada.

Em casa, Sofia queixa-se a Leonor do castigo do seu pai. Ficou sem net e tudo. Leo aparece e vem drogado. Leonor percebe que ele está alterado e confronta-o, quer saber o que ele anda a consumir. Este explica que está a lidar com coisas difíceis e que o pai regressou.

António e Marta conversam e ele pede desculpa pois sente que foi insensível. Declara que acha que a culpa dela não engravidar é dele. Marta refere que tudo aquilo só faz sentido se o bebé for dele.

Rodrigo está frustrado e nervoso porque Gonçalo voltou atrás e não conseguiu comprar a rádio. Diana refere que talvez tenha sido melhor assim, acredita que ele vai encontrar outra rádio e outro futuro para si.

Aida pede desculpa a Raimundo por todos os problemas que lhe está a causar. Este responde que será preciso mais do que um Leo ou Valter para o afastar dela. Aida tem consciência que Léo vai cair na conversa do pai

Rui entra em casa e quer que Deolinda tire o anel de noivado. Inventa que lhe quer oferecer um creme hidratante e fazer uma massagem. No entanto, Deolinda não acha boa ideia e prefere comer bolo, deixando Rui desesperado.

Celestino quer levar Martim com ele para dar uma lição a alguém que o tentou roubar. Martim prefere resolver as coisas a conversar mas Celestino recusa e declara que tem a espingarda a postos. Martim fica em pânico.

Gonçalo tem um plano, faz cartas e mete selos e carimbos americanos nos envelopes. Raul pergunta se está tudo bem e Gonçalo afirma que sim e dá instruções sobre o que ele tem de fazer.

Na marisqueira, Pedro espera pela comida quando vê Júlia e vai conversar com ela. Fala de Sofia e Júlia, por sua vez, fala de Vitória. Ela pergunta por Carmo e Pedro esquiva-se de responder.