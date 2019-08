Resumo: 276º Episódio - 15 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Valter conta a Rui que encontrou Naomi. Ao ver Leo dirige-se a ele e este fica incrédulo mas abraça o pai. Valter afirma que tem muitas saudades dos filhos e conta que esteve com Naomi e não correu nada bem. Eufórico, Leo afirma que quer que o pai vá jantar lá a casa nesse dia.

Sofia não aguenta mais e conta a Leonor que Leo dormiu em sua casa sem Pedro saber. Jura que não aconteceu nada entre eles e Leonor aconselha-a a ter cuidado porque Leo anda a fazer asneiras e ainda a arrasta com ele.

Pedro chega a casa cansado e vai guardar os ténis de Sofia. Quando volta do quarto traz uma meia na mão e percebe que é de rapaz. Sofia liga a pedir para ficar em casa de Leonor e Pedro não deixa pois precisa de falar com ela.

Gonçalo finge não saber que Vitória tem um jantar com as amigas e manipula-a, dizendo que quer falar com ela sobre o comprador do grupo da rádio. Vitória declara que só deve vender se eles aceitarem mantê-la como diretora da rádio.

Rodrigo comunica à família que arranjou um grupo de investimento para fazer uma proposta para comprar o grupo da rádio a Gonçalo. Adelaide está orgulhosa do filho mas Nestor acha arriscado. Diana fica magoada por ele ter feito tudo sem lhe dizer nada e levanta-se da mesa. Vão até à biblioteca e Diana acusa Rodrigo de só fazer loucuras. Receia o que Gonçalo possa fazer para se vingar. Rodrigo acha que ele tem de pagar pelo que fez e não tem medo.

Carmo sofre com a separação de Pedro e João acha que ela deve ir ter com ele, dizendo que quer tentar de novo mas desta vez com os dois a remarem na mesma direção, sem competição, nem ciúmes, nem mágoas.

Pedro confronta Sofia com a meia que encontrou. Ela começa por mentir ao início mas acaba por dizer a verdade, que Leo dormiu lá em casa. Sofia acusa o pai de estar a descarregar nela e não tem culpa que ele tenha acabado com Carmo.

Leo leva Valter para casa de Aida e ela fica furiosa e manda-o embora. Leo fala mal com a mãe e esta acaba por esbofeteá-lo. Raimundo intervém e Valter sai com Leo. Raimundo abraça Aida que chora desolada.

Naomi conversa com Gustavo sobre o pai. Sabe que Valter apareceu porque quer alguma coisa. Já avisou Aida e não quer pensar mais no assunto. Quer ver um filme e Gustavo deixa o que está a fazer para ver um filme com ela.

Na rua, Valter conversa com Leo e faz perguntas sobre Raimundo. A seguir conta como foi a sua vida e não teve mais filhos. Declara que voltou também por causa da música do filho e afirma que ele é uma estrela. Leo fica feliz com a atenção do pai.

Na Somecel, Gonçalo abre uma caixa e encontra um bilhete com ameaça e uma fotografia dele e Vitória com os olhos furados. Fica preocupado e chama Idalina para ela marcar reunião com o advogado, vai vender a rádio.

Clara entrega uma pasta com informações a Vitória que ela tinha pedido. Esta quer saber tudo sobre a empresa interessada em comprar o grupo da rádio. Faz a ligação à fundação Macedo e fica desconfiada.

Laura está divertida com os comentários das ouvintes que querem fazer companhia a Celso. Tem uma ideia para um novo programa da rádio mas Celso não acha boa ideia. Clara é da opinião que Vitória tem mais no que pensar do que nas ideias deles.

Naomi está furiosa por Léo ter levado Valter lá a casa e ainda por cima ter saído com ele. Aida comenta que Léo anda perdido e nunca superou a perda do pai.

António chega a casa cansado depois de ter estado na segurança social. Marta vê as brochuras sobre adoção que ele trouxe e fica muito magoada com ele. Acha que ele não acredita que ela vai ficar grávida. António tenta explicar-se mas ela está fora de si.

No estaleiro, Carmo pede a Vera para ela transferir um projeto para Pedro. Quer reconquistá-lo e viajar com ele. Vera pede desculpa mas não quer fazer isso ao colega. Pede a Carmo que não a envolva nos seus problemas pessoais.

Na casa de chá, Pedro conversa com Júlia e conta que ele e Carmo estão separados.. Júlia lamenta a situação. Diana entra e tenta dar apoio a Júlia mas neste caso prefere manter-se neutra e aconselha Júlia a procurar casa.

Na Somecel, Gonçalo está reunido com o advogado e está pronto a assinar o contrato e a vender a rádio quando Vitória entra disparada. O advogado sai e Gonçalo mostra a foto com a ameaça. Vitória partilha com ele que o fundo de investimento a quem vai vender o grupo da rádio está ligado à família Macedo.