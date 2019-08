Resumo: 275º Episódio - 14 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Naomi conversa angustiada com Gustavo sobre o seu pai. Está preocupada com este contato recente e conta como foi difícil quando ele os abandonou, sobretudo para Aida. Gustavo abraça-a.

Na Somecel, Gonçalo ouve barulho e assusta-se. Aponta a arma mas rápido percebe que é Raúl. Este vem saber o que fazer com a droga que ainda têm e Gonçalo diz que prefere vender nem que seja mais barato. Explica também que já tem propostas para todas as empresas menos para o grupo.

No dia seguinte, Sofia acorda Leo e quer que ele vá embora antes que Pedro acorde. Leo pede para ficar ali mais uns dias mas Sofia recusa. Não aconteceu nada entre eles e Leo agradece e vai embora.

Aida está triste e preocupada com Leo que não dormiu em casa. Conversa com Raimundo e este apoia-a em tudo. Ela agradece e observa que Leo é assim por ter crescido sem pai.

Na rádio, Celso lê mensagens dos ouvintes que se queixam que ele só passa músicas lamechas. Celso faz a emissão e partilha que a sua mãe vai casar pela segunda vez e admite que não tem amor na sua vida.

Vitória fica irritada ao ouvir Celso no ar. Já cá fora ele explica que está triste e que é um ser humano. Vitória não quer saber dele. Laura comenta que toda a gente já sabe que o grupo vai ser vendido. Vitória assegura que assim que tiver novidades, falará sobre isso.

Júlia recebe uma carta do tribunal e liga a Diana a contar. Foi feita uma queixa contra ela por bigamia. Querem tirar-lhe a casa e está com medo. Agora é que não recupera mesmo a sua vida.

Diana promete que vai falar com Gustavo. A seguir, António diz a Diana que Marta e os irmãos não vão desistir do processo. Apesar de Diana ter pena de Júlia, António observa que se ela matou Fernando não merece ficar a viver naquela casa.

Aida está preocupada com Leo e diz a Naomi que tem um mau pressentimento e não consegue deixar de pensar no pai deles. Naomi vê-se obrigada a contar que o seu pai mandou mensagem. Aida fica ainda pior e quando pergunta a um rapaz por Leo, este não sabe de nada.

Sofia pede desculpa a Carmo pelo encontro que arranjou com o seu pai. Carmo percebe que a intenção dela foi boa e perdoa. Falam sobre Leo e Sofia partilha que tem a certeza de que ele anda metido na droga. Carmo acha melhor ela afastar-se dele.

No estaleiro, Pedro ganha coragem e pergunta a Nestor como está Carmo. Este responde que não tem sido fácil mas acredita que conseguirão ultrapassar tudo o que aconteceu pois são adultos. Por fim, refere que Carmo é forte mas também é muito frágil.

Celestino está muito feliz com a ideia de ter um neto. Esmeralda diz ao pai que ela e Martim querem muito ser pais mas também têm de juntar dinheiro para a lua de mel e para criar o bebé. Quando ela acha que o pai lhe vai dar dinheiro, Celestino esquiva-se.

Valter pergunta a Rui por Naomi e este explica que ela foi almoçar a casa. Quer saber se eles são amigos e este responde que são praticamente família. Rui decide dar a morada de Naomi.

Naomi prepara-se para almoçar quando batem à porta. Ela vai abrir e dá de caras com o pai. Valter pergunta-lhe se ela o reconhece e Naomi não responde, está perplexa e chocada. Daí a minutos, Naomi recusa ouvir o que quer que seja do pai. Este quer emendar as coisas mas Naomi responde que para eles, ele está morto. Ordena-lhe que não se atreva a procurar Aida ou Leo.

Júlia procura Gustavo para falar sobre a intimação que recebeu. Ela afirma que já perdeu tudo e quer saber porquê agora um processo contra ela. Gustavo acusá-la de ter assassinado o seu pai e quer vê-la sem nada do que roubou à sua família.

A seguir, Júlia vai ter com Luís para falar sobre o processo que há contra ela. Luís trata-a com desprezo e declara que não a vai ajudar mais pois ela matou o seu sogro. Avisa-a que está por sua conta e sai.