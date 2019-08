Resumo: 274º Episódio - 13 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida desabafa com Naomi pois está farta das atitudes de Leo. Ele anda agressivo e tem sido mal educado. Naomi acha que já não adianta falar com ele e Aida tem a certeza que algo aconteceu na prisão.

Deolinda mostra o anel a Raimundo e conta que vai casar com Rui. Raimundo dá-lhe os parabéns e ignora o assunto. Gustavo fala do processo contra Júlia e já deu entrada dos papéis. Marta só quer que ela pague pela morte do pai.

Júlia conta a Diana e Rodrigo que Gonçalo está a vender todo o património que tem. Ficam satisfeitos e falam de Vitória. Diana não quer acreditar que ele vai vender a rádio por causa de Vitória e Rodrigo comenta que a jovem só quer o dinheiro do pai.

Na Somecel, Raúl partilha com Gonçalo que está a ser seguido e Gonçalo responde que é normal pois querem assegurar que estão a juntar o dinheiro. Vitória entra furiosa e não quer que ele venda a rádio. Gonçalo abraça-a e explica que se não vender tudo morrem os dois, o que a deixa em pânico.

Na rádio, Laura confronta Clara e quer saber porque é que ela não deu a notícia da venda do grupo. Clara explica que Vitória ainda não quer que se saiba disso. Laura critica-a e Clara relembra-a de quão hipocrita está a ser.

Vitória reage como uma menina mimada e não quer perder a rádio. Gonçalo fica zangado com ela e quer que a filha perceba que o que está em jogo é a vida deles. Para remediar a situação diz que vai criar uma cláusula para ela continuar na direção da rádio.

Gustavo entra em casa e encontra Naomi, fora de si, de telemóvel na mão. Esta explica que recebeu uma mensagem do seu pai que quer falar com ela depois de a ter abandonado e de não dar notícias durante anos. Gustavo acalma-a.

Raimundo entra em casa e apanha Leo com os amigos. Tenta conversar com ele e pede-lhe que respeite a mãe mas acabam por discutir. Leo vai para o seu quarto, furioso.

Celso pede muito sério a Deolinda que não case com Rui. Faz uma birra pois ela e Raimundo continuam casados aos olhos de Deus. Deolinda não quer acreditar no que ouve e não mostra muita paciência.

Carmo partilha com Adelaide que está de rastos. Conseguiu disfarçar o que sente no trabalho mas admite que foi muito difícil. Adelaide dá conselhos à filha. Carmo recebe uma mensagem de Sofia e Adelaide acha que, para seu bem, ela também se deve afastar da miúda.

Rodrigo mostra a notícia da venda do grupo a Diana e fica contente. Observa que Gonçalo deve estar mesmo desesperado. Diana está preocupada com Vitória e Rodrigo não esconde o que pensa dela. No entanto, Diana afirma que nunca irá desistir da filha.

Vitória conversa triste com Clara e mente dizendo que o pai quer vender o grupo pois não lhe dá lucro. Não pode fazer nada para o impedir. Clara acha tudo muito estranho e pergunta-lhe por Mateus. Vitória responde que ele desapareceu do mapa.

Raimundo conta a Aida que discutiu com Leo. Ela já não sabe o que fazer com o filho que não obedece nem respeita ninguém. Decide ligar a Naomi para saber se Leo foi para lá.

Leo vai a casa de Sofia e conta que discutiu com Raimundo e por isso fugiu de casa. Pede-lhe que o deixe lá ficar nessa noite e Sofia responde que nem pensar. O seu pai não iria deixar. Pedro entra e Leo corre para o quarto dela. Sofia omite do pai que Leo está lá em casa.

Vera conversa com Leonor e esta partilha com a tia que Leo beijou Sofia mas não o consegue esquecer. Vera dá-lhe conselhos e acha que ela merece alguém bem melhor do que Leo. Leonor fica a pensar nisso.