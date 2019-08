Resumo: 273º Episódio - 12 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Enquanto jantam, Sofia está amuada com Pedro por ele ter acabado com Carmo em vez de ter resolvido as coisas com ela. Martim está alheado de tudo e só consegue pensar em Esmeralda.

Nestor encontra Carmo a chorar na biblioteca. Ela conta ao avô que a relação com Pedro terminou e Nestor sente-se culpado disso. Carmo esclarece que ele não tem culpa e que foi melhor assim. Só quer ficar sozinha.

Na autocaravana, Celestino quer esperar por Martim e está entusiasmado com a hipótese de ter um neto homem. Afirma que gosta muito do genro. Esmeralda consegue que ele vá embora e Carla sai com Carina do esconderijo.

Rui preparou um jantar especial para pedir Deolinda em casamento e Celso fica fulo pois não quer que isso aconteça e discute com Rui. Deolinda interrompe e fica feliz com o anel e com o pedido. Aceita casar com Rui e Celso fica muito zangado.

Vitória fica preocupada ao ver Gonçalo todo marcado da pancada que levou. Diz à filha para não se preocupar pois sabe lidar com tipos como Cruz. Vai pagar pela droga perdida e pôr tudo no lugar. Afirma ainda que não tem medo de morrer e se quisessem matar já o tinham feito.

Natália serve o jantar a Júlia e está preocupada pois a patroa não come. Pergunta também o que quer fazer às roupas que comprou para o bebé e Júlia pede-lhe que traga tudo.

Vera conta a Luís que ela e Marta estão a pensar em avançar com o processo para tirar a herança de Fernando a Júlia. Luís diz a Leonor que nota que algo a preocupa mas ela disfarça e afirma que só está cansada. Vera fica de falar com ela com calma.

Gonçalo pede a Raúl para reunir todo o dinheiro possível. Terá de vender tudo para pagar a Cruz ou será um homem morto. Raúl avisa-o que vai ficar sem nada. Gonçalo refere que ficará vivo e só isso importa.

Na rádio, Vitória repreende, furiosa, um jornalista que não confirmou a fonte de uma notícia e agora terão de ir a tribunal por causa disso. Despede-o. Laura interrompe e diz que tem algo para mostrar a Vitória que ela vai gostar muito. Saem as duas.

Laura mostra as audiências a Vitória e estão com ótimos resultados. Orgulhosa, Vitória faz um discurso a agradecer a todos. A seguir, fala com Clara e conta que despediu Ricardo. Esta aconselha-a a não por a redação toda contra si.

Rodrigo chega a casa, abatido pela radioterapia. Diana tenta animar mas ele tem um ataque de tosse e fica muito em baixo. Diana põe uma música tranquila e faz-lhe festinhas.

Deolinda faz tudo para Adelaide reparar no seu anel de noivado mas não consegue. Acaba por dizer e Adelaide dá-lhe os parabéns. Quer saber de Carmo e Deolinda explica que ela não sai da biblioteca. Adelaide vai até lá e manda-a levantar-se, arranjar-se e ir trabalhar. Tem uma empresa para gerir e não pode dar parte fraca, nem a Pedro nem a ninguém. Carmo reage.

Na escola de circo, Rui pede a Martim que espere por ele. Este adormece e sonha com Esmeralda. Rui acorda-o à bruta e Martim acaba por confessar que está apaixonado por Esmeralda e tem de a esquecer. Rui diz-lhe para abrir o coração e declarar-se a ela.

Clara avisa Vitória que há a suspeita que Gonçalo quer vender o grupo da rádio. Vitória fica em choque e fica de falar com pai sobre isso mas antes pede a Clara que não fale disso com ninguém.

No estaleiro, Pedro quer falar com Carmo sobre o ambiente entre eles os dois. Ela faz-se de forte e afirma que sabe separar as coisas. Poderão ter uma relação profissional. Pedro quer que sejam amigos mas Carmo não. Falam ainda sobre burocracias.

Aida desabafa com Naomi pois está farta das atitudes de Leo. Ele anda agressivo e tem sido mal educado. Naomi acha que já não adianta falar com ele e Aida tem a certeza que algo aconteceu na prisão.