Resumo: 272º Episódio - 9 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sofia está confiante que o seu plano vai dar certo e que Pedro e Carmo vão fazer as pazes. Recebe uma mensagem de Leo e Leonor avisa-a que é melhor ter cuidado com Leo pois ele não é boa companhia.

Na autocaravana, Martim não para de olhar para Esmeralda que está linda. Preparam tudo para serem apanhados por Celestino. Deitam-se na cama e beijam-se com paixão. Celestino apanha-os e corre tudo bem. Estes afirmam que querem dar-lhe um neto e Celestino acredita neles. Martim está rendido a Esmeralda.

Rui compra um anel para pedir Deolinda em casamento. António avisa Rui que o homem que lho vendeu é um aldrabão mas Rui não quer saber. Quer que António seja seu padrinho de casamento e este aceita, apesar de preferir outra mulher para ele.

Na rádio, Laura faz a emissão das notícias e fala de duas carrinhas incineradas que foram encontradas num descampado. Ainda não se sabe muito mas a polícia suspeita de mão criminosa e estão a investigar.

Vitória quer saber se há mais informações sobre as carrinhas e Clara responde que não. Gonçalo liga para Vitória e ordena que não dê mais informações sobre as carrinhas e que esqueça esse assunto.

Rodrigo e Diana contam a Júlia o que Rodrigo e o PJ fizeram com as carrinhas e com a droga. Por sorte, conseguem que os traficantes fiquem contra Gonçalo e pode ser que assim o matem.

Gonçalo e Raul estão muito nervosos e Gonçalo tem noção de que a sua vida está em risco. Tem de arranjar a droga e fazer com que chegue ao destino. Só assim pode safar-se. Recebe nesse momento um telefonema de Cruz.

No estaleiro, Vera precisa de falar com Carmo e queixa-se que ela não atende o telemóvel. Pedro, angustiado, conta que discutiram e acabaram tudo e não sabe se vai continuar a trabalhar ali. Vera aconselha-o a separar as coisas.

Carmo conversa com João e Rodrigo sobre as relações que não dão certo, sobre a vida e sobre o amor. Apoiam-se uns aos outros. João convida os irmãos para serem padrinhos de Inês e eles, felizes, aceitam.

Vitória quer saber porque é que não pode noticiar a história das carrinhas. Gonçalo esclarece que as carrinhas eram dele e que perdeu uma grande quantidade de droga. Está numa situação complicada e corre risco de vida. Vitória fica apreensiva.

Na escola de circo, Diana conta a Naomi o que Rodrigo fez às carrinhas de droga de Gonçalo. Deixaram-no numa situação muito complicada. Naomi não se quer envolver e quer pôr o seu casamento em primeiro lugar. Diana percebe-a.

Gustavo explica a Marta e Vera que não têm como provar que Júlia matou Fernando e está farto de guerras. Quer deixar tudo como está mas Marta e Vera não concordam e querem que Júlia pague e querem tirar-lhe a herança.

Júlia confronta Vitória e quer saber se ela também fez parte do plano para a fazer abortar. Conta que Gonçalo trocou os comprimidos a ela e a Diana mas só ela abortou. Vitória disfarça o choque mas acredita em Júlia.

Gonçalo está de saída da Somecel quando Cruz entra com os seus capangas. Este está farto que ele tenha sempre questões. Quer o seu dinheiro e quer ser compensado por ter de mudar as suas rotas. Espancam Gonçalo que fica aterrorizado.

Idalina cruza-se com Octávio e os seus homens quando eles vão a sair e tem um mau pressentimento. Dirige-se ao gabinete e fica aflita ao ver Gonçalo esmurrado. Idalina quer chamar uma ambulância e Gonçalo recusa, pede-lhe que traga o estojo de primeiros socorros e gelo.

Rodrigo sente-se cansado e Diana acredita que vão ultrapassar tudo e ser felizes com o bebé que aí vem. Falam sobre as mudanças que têm de fazer na vida deles e Rodrigo observa que Diana será uma excelente mãe.