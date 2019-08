Resumo: 270º Episódio - 7 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia agradece a Luís toda a ajuda que lhe deu e conta que fez negócio com o amigo dele. Isso vai ajudar muito. Falam sobre o aborto e ela chora desolada. Luís abraça-a e nesse momento, Vera entra e fica furiosa por vê-los juntos.

Sofia ganha coragem e conta a Leonor que Leo a beijou. Explica que ele voltou diferente da prisão e acha mesmo que ele se anda a drogar. Conta tudo o que viu. Também acredita que o beijo aconteceu por ele estar alterado.

Vitória avisa Mateus que vai chegar atrasada pois o pai marcou uma reunião de última hora. Vai tentar não demorar muito.

Gonçalo ouve a conversa entre Vitória e Mateus e vira-se para Raúl e afirma que é a oportunidade deles, é agora ou nunca e saem.

Rodrigo e Diana falam com um agente da PJ sobre as suspeitas que têm sobre a associação de Gonçalo no bairro. O agente declara que não podem fazer nada pois o seu superior está comprado por Gonçalo. Ambos ficam em choque.

Gonçalo e Raúl sentam-se à mesa com Mateus na marisqueira. Encostam armas e ele fica aterrorizado. Gonçalo esclarece que é pai de Vitória e quer que ele desapareça da vida da filha. Em pânico, Mateus cede.

Luis e Vera discutem por causa de Júlia e Vera não percebe porque é que ele a ajuda e é simpático com ela depois de todo o mal que ela fez à sua família. Leonor interrompe e avisa-os que a discussão deles se ouve ao longe.

Vitória entra na marisqueira e estranha não ver Mateus. Pergunta a Martim se viu um rapaz e este confirma que esteve ali um rapaz sozinho à espera de alguém mas desapareceu de repente. Vitória tenta ligar para ele mas não consegue e fica intrigada.

Gonçalo lê, nervoso a mensagem que Vitória manda a Mateus e fica aliviado ao perceber que este não responde e que a sua ameaça surtiu efeito. Guarda a sua arma na gaveta.

Rodrigo e Diana conversam e este observa que se não podem contar com a polícia, vão ter de fazer alguma coisa por eles próprios. Diana não quer correr riscos mas Rodrigo sabe que sem corre riscos será impossível vingarem-se de Gonçalo.

Martim diz a Rui que Deolinda foi bastante explícita, quer um anel e quer casamento. Rui fica aflito porque não tem dinheiro para isso tudo. Martim fala das qualidades de Esmeralda e sugere a Rui que compre um anel em segunda mão.

Leo vem do seu quarto eufórico depois de fumar droga. Avisa Aida que vai convidar amigos para irem lá para casa e estarão no quarto dele. Fala mal com a mãe e Raimundo intervém e defende Aida. Leo sai de casa, irritado.

Gustavo e Naomi acabam de jantar com António e Marta e Gustavo observa que Marta sempre teve dificuldade em controlar a sua ansiedade. Leo entra e António percebe que este está alterado. Leo queixa-se de Aida e Raimundo.

Adelaide olha para Carmo com orgulho dela. Esta desabafa com a mãe que se sente insegura e não sabe se fez bem em aceitar o cargo de diretora. Adelaide afirma que ela vai conseguir e não deve mostrar a insegurança aos outros.

Luis e Vera acertam agulhas e ele promete que vai evitar tanta proximidade com Júlia. Adora Vera e só quer estar bem com ela. Abraçam-se felizes.

Rodrigo acorda Diana e diz-lhe para se ir deitar. Rodrigo avisa que irá com a avó à radioterapia e Diana declara que assim irá visitar Júlia. Diana vai dormir e Rodrigo planeia fazer algo contra Gonçalo, sem ela saber.

Esmeralda e Carla explicam o plano a Martim. Celestino tem de os apanhar na cama para ficar convencido que o casamento deles está bem e sólido. Martim aceita e acertam os pormenores.

Laura ataca Celso durante a emissão. Ele fica chateado e diz-lhe para parar com as cenas de ciúmes e que o esqueça de uma vez por todas. Celso recebe uma mensagem de Carmo e Laura fala de forma simpática para o estagiário.

Vitória não percebe a atitude de Mateus e mostra o telemóvel a Clara. Não só ele não responde às mensagens como a bloqueou nas redes sociais. Clara observa que há pessoas parvas e ele será uma delas.

Rodrigo fala com um rapaz do bairro que lhe diz que as carrinhas da associação de Gonçalo estão carregadas mas não sabe o que têm dentro. No entanto insinua que é óbvio que é droga. Rodrigo paga-lhe e afasta-se.

Júlia sente muita revolta e desabafa com Diana que Gonçalo lhe tirou tudo e a deixou sem nada, vazia e nada de mal lhe acontece. Diana explica que a polícia também está de mãos e pés atados.