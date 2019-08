Resumo: 269º Episódio - 6 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Esmeralda prepara o jantar enquanto esperam por Celestino. Ela e Martim mandam Carla e Carina jantar à marisqueira. A seguir, Esmeralda faz perguntas a Martim sobre a cultura cigana e ele não sabe quase nada.

Rodrigo está mais calmo mas a chegar ao seu limite. Diz a Diana que quer ir embora para longe de Gonçalo. Diana acha que isso não é solução e tem a certeza que Gonçalo vai pagar por tudo o que fez e eles vão ser muito felizes.

Vitória conversa com Clara sobre a situação estranha com Gonçalo. Tem medo de ter exagerado mas decidiu não ir à neve com ele. Mateus aparece e Vitória apresenta-o a Clara e convida-o para jantar com elas.

Carmo desabafa com João e sente-se insegura. João acha que ela deve esquecer que Pedro lhe pediu um tempo e se realmente gosta dele, deve lutar por isso. Carmo fica pensativa.

Vera queixa-se a Luís do ambiente no estaleiro por causa de Pedro e Carmo. Por sua vez, este pergunta a Leonor como correu o dia de escola e ela partilha que Rui foi muito fixe com ela e conseguiu fazer a aula prática.

Rui faz uma cena de ciúmes a Deolinda e ela recorda-lhe que é uma mulher divorciada. Rui observa que já moram juntos e pergunta se ela quer um anel para assumir um compromisso com ele. Deolinda dá a entender que sim e Rui fica a pensar no assunto.

Naomi e Gustavo fazem todos os esforços para que o casamento resulte mas é difícil e o ambiente está tenso. Falam sobre trivialidades e decidem ir passar uns dias fora, só os dois.

Esmeralda e Martim conversam enquanto esperam por Celestino quando ela recebe uma mensagem do pai a dizer que foi apanhado numa operação stop. Martim decide começar a comer e quando prova fica maravilhado. Serve também Esmeralda que lhe sorri.

Aida está muito preocupada com as atitudes de Leo e Raimundo observa que ele está a fazer escolhas erradas. Põe uma musica a tocar e dançam mas Aida não consegue abstrair-se.

Rui comenta com Naomi a conversa que ouviu no bar entre alguns jovens que ambos conhecem. Naomi observa que eles estão desempregados e Rui conclui que só podem estar metidos em alguma coisa ilegal.

Raimundo conversa com Júlia na casa de chá e tem muita pena dela. Rodrigo afirma que ela é forte e vai superar tudo. Depois partilha que passou a noite toda a pensar numa forma de apanhar Gonçalo. Diana pede-lhe que se concentre antes na sua recuperação.

Raul informa Gonçalo que tem tudo controlado para a distribuição da droga. Gonçalo está furioso porque o seu plano não resultou e não conseguiu fazer Diana abortar. Fala sobre Vitória e quer saber tudo sobre ela, o que faz e com quem fala. Pretende oferecer-lhe um telemóvel novo para isso mesmo.

Vitória recebe uma mensagem de Mateus e fica feliz. Elogia o programa de Celso e de Clara e vai para o seu gabinete. Celso e Laura ficam a dizer mal dela.

Deolinda traz pastéis de milho a Adelaide e esta pede uma cerveja para acompanhar. Nestor pergunta por Carmo mas ela já saiu para trabalhar. Adelaide volta a dizer a Nestor que tem de dar espaço a Carmo no estaleiro.

No estaleiro, Vera recebe uma chamada da creche do filho a avisar que ele está com febre. Carmo pede ajuda a Vera numa tarefa mas ela está de saída. Pedro oferece-se para ajudar Carmo e ela fica constrangida, quer falar mas não consegue.

Aida percebe que Naomi já está mais animada e esta confessa que ela e Gustavo se estão a entender. Naomi fala sobre os rapazes do bairro que Rui mencionou e Aida conta à filha que eles trabalham todos na associação de Gonçalo.

A seguir, Aida vai acordar Leo que está de ressaca. Este fala mal com a mãe e Aida, furiosa, tira um sapato para lhe bater. Leo afirma que não precisa dela para nada pois ganha o seu próprio dinheiro e ameaça ir embora lá de casa. Aida desespera.

Esmeralda e Carla conversam e Carla acha que Celestino devia apanhar Esmeralda e Martim na cama, em plena vida de casal. Assim tira as dúvidas e passa-lhe o dinheiro.

Vitória fala com Gonçalo distante. Ele fala do beijo e ela ressalva que o assunto está esquecido e não quer falar mais disso. Gonçalo oferece-lhe um telemóvel novo e Vitória fica eufórica. Abraça-o e Gonçalo cheira o cabelo dela, fascinado.