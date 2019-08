Resumo: 268º Episódio - 5 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vitória conta a Clara que Gonçalo a beijou de uma forma estranha e Clara acha que ela está a fazer filmes. Vitória não atende uma chamada do pai e marca um almoço com Mateus.

Gonçalo fica irritado porque Vitória não atende a chamada. Raul entra e informa o chefe que Júlia já voltou para casa. Gonçalo fica nervoso ao saber que Diana ainda não abortou e quer saber o que correu mal. Raul não sabe e fez tudo o que ele mandou.

Na escola de circo, António tem tudo orientado para ir acompanhar Marta na transferência dos embriões. Ela está muito nervosa e António assegura que a vai proteger de tudo nos próximos tempos. Beijam-se apaixonados.

Triste, Gustavo tenta ligar a Naomi mas a chamada vai parar ao voicemail. Espera uma chamada ou resposta da parte dela mas isso não acontece.

Diana e Rodrigo contam a João as suspeitas que têm, acham que Gonçalo trocou os comprimidos de Júlia e Diana para as fazer abortar. João aconselha a que deitem tudo fora e promete que vai fazer análise aos comprimidos.

No estaleiro, Nestor explica as diferenças dos documentos a Carmo e ela queixa-se da forma como o avô fala. Pede-lhe que vá descansar e ela fica de analisar a papelada e depois voltarão a falar. Nestor concorda.

No atelier, Pedro desabafa com Vera e ela não acredita que Carmo o vá prejudicar no trabalho. Acha que os dois gostam mesmo um do outro e vão acabar por se entender. Carmo dirige-se a Vera e fala mal com Pedro.

Vitória e Mateus conversam animados durante o almoço e ela está encantada com ele. Insinua-se a ele e Mateus fica agradado. Decidem pedir a conta e ir embora dali.

Antonio diz a Gustavo que Marta está a descansar, o procedimento correu bem e agora só têm de esperar . Pergunta se ele e Naomi estão bem e Gustavo agradece a preocupação mas não quer falar.

Esmeralda diz a Martim que o seu pai desconfia que ele tenha outra mulher. Pede-lhe que se esforce mais para parecerem um casal normal para Celestino esquecer as suas suspeitas. Avisa que marcou jantar para as oito e Martim, resignado, assente.

Na escola de circo, Rui encontra Leonor a um canto. Diz-lhe que a aula está prestes a começar e ela não quer ir porque se sente exposta. Rui conversa com ela de forma carinhosa e convence-a a inscrever-se nas aulas de dança.

Deolinda conversa com Adelaide sobre o crime que a patroa cometeu. Acha que Adelaide devia era ir ao bairro divertir-se. Adelaide observa que não pode sair de casa e Deolinda responde que podem convidar pessoas e fazer petiscos ali em casa.

Naomi conta, desolada, a Diana que decidiu acabar com o seu casamento com Gustavo pois não consegue continuar a viver assim. Diana sente pena por eles e, mais uma vez, Gonçalo ganhou.

À porta do prédio de Vitória, Gonçalo liga à filha que lhe diz, com maus modos que não está em casa. Ele fica irritado pois viu o carro dela. Avisa que está à porta e vai subir e para ela esperar e não sair de casa. Leva também um presente. Sem hipótese de fuga, Vitória grita para Mateus ir embora.

Logo a seguir, Gonçalo quer saber porque é que ela o anda a evitar. Vitória declara que não gostou da forma como ele a beijou. Gonçalo finge-se chocado e reforça que é seu pai e que ela não está é habituada a gestos de carinho. Afirma ainda que quer ir de férias com ela.

No bairro, alguns jovens conversam sobre viagens e presentes que vão trazer para as namoradas ficarem contentes e Rui estranha pois sabe que eles não têm grandes capacidades financeiras.

Naomi entra em casa e encontra um coração feito com pétalas no chão. Gustavo dirige-se a ela e abre o coração, fazendo um discurso emotivo. Pede muitas desculpas por tudo o que lhe fez e diz a Naomi que a ama. Emocionada, Naomi beija-o e fazem as pazes.

João diz a Diana que já tem os resultados dos exames, os comprimidos eram mesmo abortivos e aconselha-a a ter cuidado a partir de agora. Diana liga, de seguida, a Rodrigo para lhe contar tudo. Por agora não quer fazer nada contra Gonçalo mas está preocupada.

Rodrigo fica cheio de raiva ao saber que os comprimidos eram abortivos e que Diana e o bebé correram perigo. Declara ainda que Gonçalo merecia que alguém acabasse com ele de vez.

Na Somecel, Idalina quer confirmar a agenda com Gonçalo e este mantém um compromisso mas cancela outro pois quer ir almoçar com Vitória. Idalina obedece às suas ordens sem contestar.

Rodrigo está disposto a dar uma tareia em Gonçalo. Diana aparece e implora para que ele não faça nada. Se ele matar Gonçalo ela fica sozinha com o bebé e precisa dele ao seu lado, bem como o bebé. Rodrigo hesita.

Júlia fala ao telemóvel e consegue angariar uma casa que é perfeita para um amigo de Luís. Diz a Natália que ainda pode lutar pela imobiliária e quer falar com o seu cardiologista. Depois de ter perdido o bebé pode voltar a tomar a medicação.