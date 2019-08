Resumo: 267º Episódio - 2 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na casa de chá, Leonor fala do seu regresso à escola mas Sofia está distante e mal a ouve. Leonor repara nisso e quer saber o que se passa com a amiga. Sofia não quer contar que beijou Leo e fala só de Carmo ter saído de casa. Leonor anima a amiga.

Carmo entra no gabinete de Nestor e partilha que foi dar uma volta pelo estaleiro como fazia quando era pequena. Nestor lembra-se bem disso e pergunta se ela já pensou na proposta dele. Carmo aceita ser a diretora do estaleiro.

A seguir, Nestor faz um discurso e anuncia que Carmo é a nova diretora da empresa. Carmo faz um discurso humilde e declara que está ciente da responsabilidade e que está à altura do desafio. Pedro e Vera ouvem tudo preocupados.

Gustavo apanha Naomi à saída de casa. Ela avisa que vai aproveitar o fim de semana que tinha marcado para eles, pretende ir mesmo sozinha. Deixa uma carta que Gustavo lê depois. Fica desesperado.

Vitória trabalha em casa quando um estafeta lhe traz flores e uma caixa com uns brincos valiosos. Lê o cartão e o percebe que os presentes são de Gonçalo que vem assim pedir desculpa. Ela manda uma mensagem a agradecer.

Gonçalo sorri ao ler a mensagem de Vitória. Raul entra e Gonçalo partilha com ele que o trabalho dele já teve resultados. Agora quer saber do outro. Raul assegura que na outra casa também está tudo feito como ele mandou.

Em casa, Diana fala com Rodrigo sobre Júlia e prepara-se para tomar os comprimidos da gravidez. Conta que Júlia estava devastada e tem a certeza que ela não tomou nada que a fizesse abortar. Algo não bate certo.

Sofia conversa com Carmo ao telefone e conta que beijou Leo e agora sente-se mal por causa de Leonor. Carmo dá-lhe conselhos e combina um encontro. Pedro entra e percebe que a filha está a falar com Carmo. Sofia recorda que conheceu Carmo antes dele.

Celso chega à marisqueira e senta-se com Carmo numa mesa. Martim conta a Rui que teve um ataque de pânico e este fica de resolver a situação com Celestino. Celso elogia Carmo e declara que ela só merece coisas boas.

Adelaide tem muitas dificuldades a comer mas não pede ajuda. Falam sobre Carmo ser a nova diretora do estaleiro e Adelaide sugere a Nestor que dê espaço a Carmo. João está muito feliz com a decisão do avô.

Diana ainda está perturbada com o que aconteceu a Júlia e tem medo que lhe aconteça o mesmo. Rodrigo recorda-a que ainda não tomou os medicamentos e ela explica que comprou novos e já os tomou no hospital.

Vitória estranha que Gonçalo a vá visitar tão cedo. Este explica que não gosta de discutir com ela. Reforça que fazem uma dupla imbatível e que gosta muito dela. Dá-lhe um beijo demorado muito perto da boca, o que deixa Vitória perturbada.

Marta diz a Gustavo que o que Naomi fez foi por amor e isso salvou-lhe a vida. Diz também que se ele não quer estar com ela, é melhor separarem-se. Gustavo não quer isso e Marta é dura com o irmão. Falam ainda do seu tratamento de fertilidade.

Em casa, Aida joga paciência e Raimundo mete-se no jogo dela. De saída, Leo fala mal com a mãe e depois dele sair, Raimundo pede a Aida que ponha o filho na ordem pois não vai deixar que Leo a trate mal.

Sofia e Pedro jogam consola e ele perde. Conversam sobre Carmo e Sofia acha que ambos estão a ser infantis. Nesse momento, Sofia recebe um convite de Leo para ir a uma festa e recusa. Pedro acha que a filha só pode estar doente e riem juntos disso.

Carmo desabafa com a avó sobre a sua separação de Pedro e Jacinta fala das cedências e dos sapos que há que engolir quando se ama de verdade. Diz ainda à neta que se gosta mesmo de Pedro então deve lutar por ele.

Júlia está muito triste e abatida por ter perdido o bebé. Diana conversa com ela e conta que há indícios de que ela tomou medicação para abortar de propósito. Júlia nega tudo e Diana descobre que os comprimidos foram trocados. Liga a Rodrigo e pede-lhe que confirme se os seus também foram adulterados.

Em casa, Rodrigo vê os comprimidos de Diana e confirma que têm um risco pequeno tal como ela previa. Fica de ir buscar os comprimidos de Júlia e vai mandar tudo para análise. Vão descobrir o que aconteceu.