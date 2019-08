Resumo: 266º Episódio - 1 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Leo caminha embriagado no bairro quando Raimundo o agarra e o avisa que não vai deixar que ele faça Aida sofrer mais com as suas atitudes. Leo reage de forma agressiva com Raimundo. Deolinda assiste a tudo e observa que ele está metido num grande sarilho.

Abatida, Carmo observa que as suas relações nunca resultam. Nestor pergunta se ela quer que fale com Pedro e Carmo recusa. João chega e informa os avós que o juiz autorizou Adelaide a esperar pelo julgamento em casa.

Gonçalo questiona Raul e quer saber se ele fez tudo como mandou. Este assegura que fez tudo direitinho e que ninguém o viu dentro ou fora de casa. Gonçalo fica satisfeito e agora só terão de esperar pelos resultados.

Em casa, Júlia está pronta para tomar os comprimidos quando Natália interrompe para falar de Vitória. Júlia percebe que foi ela quem contou tudo a Vitória e esclarece que ainda não fizeram as pazes. Natália fica desiludida e sai. Júlia toma os comprimidos.

Deolinda estranha ver Carmo tão cedo em casa dos avós e ela explica que se separou de Pedro. Deolinda promete que vai fazer uma comida que ela adora.

Vitória entra na rádio de ressaca, com os óculos escuros na cara. Laura comenta isso com Clara que, prontamente, defende Vitória e não quer saber dos comentários maliciosos de Laura.

Gonçalo fica irritado ao ver a filha de ressaca e repreende-a, afirmando que assim ninguém a vai respeitar. Discutem e Gonçalo chama-lhe Diana e fala num tom ameaçador. Vitória fica perturbada.

Júlia chora desesperada com dores. Liga a Diana a pedir ajuda e levanta-se do sofá. Repara no sangue que está a perder e percebe que está a abortar.

Preocupada, Diana aconselha Júlia a pedir ajuda a Natália e a chamar uma ambulância. Júlia explica que está sozinha e que algo muito grave se passa. Diana prepara-se para ir ao seu encontro. A seguir chama uma ambulância e António percebe que algo grave se passa. Diana esclarece que Júlia não se está a sentir bem e está sozinha. Já não deve regressar a escola nesse dia. António pede que vá dando notícias.

Os agentes da. Polícia trazem Adelaide e colocam-lhe uma pulseira eletrónica. Depois deles saírem, Adelaide admite que não pensou bem quando matou Nelson mas não sente arrependimento. Só quer gozar os últimos dias junto deles. Carmo manda mensagem a Celso.

Na rádio, Celso troca mensagens, animado, com Carmo. Laura sente ciúmes e ele manda-a acalmar-se pois é só uma amiga e não quer nada com ninguém. Laura quer ler as mensagens e Celso manda-a passear.

Clara conversa com Vitória sobre um programa e Vitória nem a ouve. Desabafa com ela sobre Gonçalo e conta a discussão que teve com ele, tornou-se muito controlador. Clara observa que é melhor ela habituar-se ao lado negro de Gonçalo.

Naomi preparou uma surpresa para Gustavo e quer levá-lo para um hotel no campo. Ele responde que tem muito trabalho e prefere ir quando estiver tudo mais calmo. Reforça que a adora mas precisa de tempo. Naomi fica triste.

No hospital, Júlia chora desesperada porque ninguém lhe diz nada. A médica entra e comunica a Júlia que já não há batimento cardíaco e que ela perdeu o bebé. Júlia fica num sofrimento extremo. Diana abraça Júlia e consola-a.

Na casa de chá, Vitória conta a Clara que está a conhecer uma pessoa nova. Nesse momento, Luís entra e conta que Júlia foi hospitalizada. Clara aconselha a amiga a ir falar com Luís e este acaba por lhe contar que Júlia perdeu o bebé, deixando Vitória perplexa.

No estaleiro, o ambiente é constrangedor entre Carmo e Pedro. Este ganha coragem e pergunta como está Adelaide. Carmo conta que a mãe vai aguardar julgamento em casa. Nestor entra e pede para falar a sós com a neta.

Nestor declara que pensou muito e decidiu dar-lhe a oportunidade que ela tanto queria, quer que seja ela a diretora do estaleiro mas tem uma condição, que seja ele formá-la. Carmo fica sem reação.

Sofia acorda Leo e afirma que sabe que ele anda a consumir droga e quer saber o que é. Refere também que sabe que ele tomou alguma coisa e que a pendrive tinha droga. Farto de a ouvir, beija-a e Sofia deixa-se levar.

A seguir, Sofia vai ter com Leonor que estranha o seu comportamento. Decidem ir lanchar juntas. Celestino quer que Martim o ajude a ir vender camisolas e quando Aida fala na marisqueira, este tem um ataque de ansiedade.

No hospital, o obstetrícia diz a Diana que correu tudo bem com a cirurgia de Júlia. Conta ainda que ela provocou o aborto e que as análises revelaram substâncias abortivas no organismo de Júlia. Diana fica em choque. Júlia entra devastada no quarto por ter perdido a filha.

Vitória confronta Gonçalo e conta que Júlia perdeu o bebé. Este responde que Júlia fez isso de propósito. Vitória não quer acreditar nisso e pergunta se ele tem alguma coisa a ver com o assunto. Gonçalo finge-se ofendido e discutem