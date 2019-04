Resumo - 164º Episódio - 1 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA





Diana não consegue dormir e pega no telemóvel para ligar a Rodrigo mas acaba por desistir. Faz uma pesquisa na internet sobre a sua mãe.

No hospital, Sara entra em contato com a filha do Sr. Justino e refere que ele sente muito a falta dela, seria bom receber uma visita.

No dia seguinte, Alice chora e diz a João que sente que ele não a ama e percebe que ele não sente desejo por ela e não é um filho que vai salvar o casamento deles. João responde que a adora e só está cansado.

Diana acaba de beber um café e sai de casa.

Perto da praia, Diana faz alongamentos quando vê o jipe de Rodrigo e ele lá dentro. Aproxima-se e pede-lhe que não se afaste dela pois quer ajudar e vão resolver as coisas juntos. No entanto, Rodrigo quer resolver as coisas sozinho.

Vitória prepara-se para ir trabalhar e estranha ver Celso lá em casa. Este sai apressado e a seguir, Clara partilha que não conseguiu acabar tudo com ele porque Celso não estava bem. Vitória fica feliz ao receber uma mensagem de Gustavo a dizer que aceita ficar com o caso dela.

Diana desabafa com António sobre Rodrigo. Tem muito medo e quer ajudá-lo mas este não deixa. António diz para ela não desistir e acha que ela deve mostrar a Rodrigo que o amor é o que nos salva, na maioria das vezes.

No estaleiro, Alice pede um café a Carmo e esta observa que achava que as grávidas não podiam beber café. Alice reage mal e responde que está farta que todos se metam na sua vida. Adelaide diz à filha para não ligar.

Na casa de chá, João conversa com Jacinta e fica a saber que Adelaide lhe mentiu e não foi jantar com nenhuma amiga. Fica desconfiado quando Jacinta refere que Adelaide anda bem disposta. Nestor chega e traz consigo alguns capítulos do seu livro impressos. Por sua vez, Jacinta espera por Carla que ainda não chegou.

Carina e Martim acordam com o barulho que Carla faz. Martim não gosta da nova decoração da autocaravana mas Carla está mais focada no seu trabalho novo. De repente, vê as horas e fica aflita porque já devia estar a trabalhar.

João entra em casa quando recebe uma mensagem de Nelson. Tem vontade de estar com ele mas recusa o convite pois vai ficar com Alice. Vê o computador dela ligado e acha estranho. Dirige-se ao quarto.

Alice fez um teste de gravidez e quando João entra, ela esconde o teste. Este percebe que algo se passa e exige que ela mostre. O teste é positivo e Alice sente-se mal com a novidade. João não percebe a atitude de Alice e esta inventa que se sente muito sensível por causa das hormonas. João refere que está com ela porque quer e, por fim, Alice está aliviada por estar mesmo grávida.

Diana termina uma aula na escola e diz a António que vai seguir uma pista sobre a sua mãe. Algo lhe diz que ela está viva. António apoia a sua decisão.

No hospital, Sara diz carinhosa a Justino que acha que ele vai ter uma visita. A filha dele aparece e ele sorri. Uma das médicas diz a Sara que não devem meter-se na vida dos pacientes e sabe que ela ligou à filha de Justino.