Resumo - 163º Episódio - 30 de março (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No estaleiro, Carmo não percebe porque é que Alex não responde às suas mensagens. Diz a Alice que estiveram juntos e aconteceu tudo e correu muito bem. Alice acha que ela não deve stressar e quando Carmo pergunta pela gravidez, Alice responde que está tudo bem.

João convida Adelaide para ir jantar a sua casa mas ela inventa uma desculpa pois quer ir para casa, estar com Tiago. Por fim, João refere que gostava que a mãe arranjasse um namorado.

Diana chega a casa e encontra Rodrigo muito em baixo. Este conta que não gostou da consulta e que desistiu do psicólogo. Diana acha que ele deve insistir mas Rodrigo limita-se a dizer que tomou a decisão de sair de casa, deixando-a estarrecida.

Gonçalo encontra o álbum com as fotografias de Diana e cheio de raiva arranca-as e pega-lhes fogo. Fica a ver as fotografias a serem consumidas pelas chamas.

Rodrigo está decidido a sair de casa pois não pode ficar ali, sabendo que um dia a pode magoar. Diana chora e implora para ele ficar e está certa de que vão resolver tudo juntos mas Rodrigo sai de casa.

Celso diz à mãe que existe a possibilidade de Raimundo sair em liberdade condicional, o que deixa Deolinda nervosa. Celso está desconfiado e pergunta a Deolinda se já ouviu falar na secretária do advogado do pai.

Entusiasmada, Clara faz uma pesquisa sobre futebol. Recebe uma mensagem de Celso e não sente vontade de estar com ele. Vitória acha que se nenhum deles se esforçar, nada vai mudar e fala com a amiga sobre o seu processo e sobre Gustavo.

Gustavo também fala com Margarida sobre o caso de Vitória e acha que o caso será um desafio. Margarida observa que Vitória não o esqueceu e vai aproveitar-se disso para se aproximar dele.

Marta apresenta Rafael a António e pede para ensaiarem na tenda e para António assistir. Rafael finge concordar com isso mas na verdade, não lhe agrada nada a ideia.

Alice conversa com o padre Nuno e este acha que ela deve ser sincera e contar a verdade a João e assumir que não está grávida. No entanto, Alice não quer desistir do casamento.

Diana decide mandar uma mensagem a Rodrigo a dizer que o adora e que nada do que ele faça vai mudar isso. Envia a mensagem e fica à espera de resposta que não chega.

Jacinta está nervosa com a exposição e fala com Nestor. Este reforça que vai correr tudo bem e nem reparam que Carmo está a ouvir tudo. Esta fica curiosa e também quer ir, ao que Jacinta responde que logo combinam.

Em casa, Alex ignora as mensagens de Carmo. Flávio diz ao filho que não quer vender a sua loja e pede-lhe ajuda para pagar a dívida. Ainda sugere que Eduarda venda a marisqueira.

Na marisqueira, Eduarda está furiosa com Flávio e Nelson aconselha a irmã a pedir ajuda ao filho. No entanto, Eduarda não quer que o filho pague pelas asneiras do pai. Esta pergunta ao irmão como está a correr o trabalho e Nelson diz que está tudo bem.

Cecília diz a Júlia que decidiu ir para um hotel e contrata os serviços dela para lhe arranjar uma casa. Júlia quer que ela fique mas Cecília não se sente bem por causa de Gonçalo. Júlia termina dizendo que Fernando ia ficar feliz por elas se estarem a dar bem.

Vitória deixa Clara e Celso falarem à vontade mas este não a deixa falar sobre a relação e está preocupado com o fato de o pai ter uma amante chamada Lola. Está muito angustiado com isso e Clara acaba por consolá-lo.

Alice está na aplicação de encontros quando João entra e a interrompe. Traz consigo um berço e uma mala para ela, o que deixa Alice em lágrimas. João quer saber o que se passa mas Alice não tem coragem de contar que não está grávida e mente.

Gil vê Rodrigo na marisqueira e vai ter com ele. Quer saber como está tudo e Rodrigo explica que não pensa voltar à rádio ainda e partilha que saiu de casa. Não quer alongar-se muito e sai, deixando Gil preocupado.