Resumo - 162º Episódio - 29 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rui enfrenta Deolinda e explica que a carta que ela encontrou era de um amigo mas ela não acredita e sai para trabalhar. Rui partilha feliz com Martim que Deolinda está com ciúmes dele e isso quer dizer que o ama. Martim recorda-lhe que ela ainda é casada com Raimundo.

Jacinta decide dar emprego a Carla a vender gelados mas esta não se mostra muito entusiasmada e esquiva-se.

Nestor conversa com Rodrigo sobre a sua experiência de guerra e acha que o que o neto viveu ainda foi pior. Rodrigo receia nunca ultrapassar o trauma e Nestor aconselha-o a ir ao psicólogo.

Na escola de circo, Diana fala com António e já tem um contato de um psicólogo para Rodrigo. Tanto António como Rui estão felizes por ela estar de volta e Diana reforça que está tudo bem mas eles percebem que ela está a mentir.

Leo foge de Leonor mas ela não o larga e quer saber o que se passa. Este acaba por dizer que não tem tempo para ela e acha melhor acabarem o namoro. Magoada, Leonor declara que sabe que ele está a acabar por ela não fazer sexo com ele.

Aida diz a Margarida que vai ter de fazer uma biópsia e tem quase a certeza de que o tumor é maligno. Conta ainda que a sua mãe e avó morreram de cancro na mama e margarida responde otimista que devem primeiro aguardar pelos resultados.

Vitória encontra-se com Gustavo e não quer falar sobre o beijo. Mostra-lhe a carta que recebeu e está a ser acusada de violação de segredo de justiça. Gustavo refere que a rádio tem advogados mas ela quer que seja ele a tratar do seu caso.

Marta está entusiasmada com a estreia do espetáculo e conta a António que Rafael está a ser impecável. António sente ciúmes e ela beija-o carinhosa. Diana aparece e conta que Melissa adormeceu na sua aula, o que deixa António preocupado.

Leonor entra em casa abatida e Cecília fica feliz de ver a filha. No entanto, percebe que ela quer falar a sós com Vera e decide ir embora. Leonor conta à tia que Leo acabou tudo com ela e Vera consola-a.

Naomi conversa com Aida sobre o que aconteceu com Flávio e este vai ter de trespassar a loja de roupa. Aida, preocupada diz à filha para começar a procurar outro trabalho. Gil aparece para falar sobre os concertos de Leo e Aida autoriza que o filho vá fazê-los.

A seguir, Gil e Naomi despedem-se na rua. Gustavo aproxima-se dela e refere que ela é a mulher da vida dele e só pensa nela a cada segundo. Deseja que Gil a trate bem mas Naomi refere que não quer saber de homem nenhum e quer ficar sozinha.

Deolinda engoma roupa em casa, entediada e Rui diz que ela é a única mulher que ele amou. Pede-lhe que admita que gosta dele mas Deolinda responde que ama Raimundo e só está com ele para se divertir.

Na prisão, Raimundo fala com Celso, está à espera da decisão do juiz e pode ser que saia em liberdade condicional. Recebe uma carta de Lola e disfarça diante do filho. Este fica desconfiado e não insiste.

Rodrigo vai a uma consulta no psicólogo e quer esquecer que esteve raptado. Quer voltar a ser o que era e recorda com dor um episódio que viveu em que foi muito maltratado por um dos contrabandistas. Perturbado, diz ao psicólogo que não quer falar mais e acha que ir ali foi uma má ideia.

Diana conta a Vera que Rodrigo a tentou agredir enquanto dormia e esta fica impressionada. Falam sobre Bernardo e Vera explica que o corpo do noivo nunca foi encontrado mas agora finalmente acha que ultrapassou essa perda.

Na Somecel, Júlia fala com Gonçalo sobre a proposta dele aos donos do terreno da escola de circo. Este está confiante e afirma que quando comprarem tudo, poderão dar a notícia, em conjunto, a Diana. Gonçalo vai para o seu gabinete atender uma chamada. Fala sobre uma nova encomenda e explica que vai demorar porque teve de fazer uma reestruturação na organização. Promete que não vai falhar e desliga, nervoso.