Resumo - 161º Episódio - 28 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

João e Carmo visitam Rodrigo que se recusa a sair de casa. João vê a notícia sobre a libertação do acampamento onde Rodrigo esteve preso e este está perturbado porque alguns dos presos morreram. Sente que os prejudicou com a sua fuga. Para desanuviar, Carmo conta que vão ser tios.

Saem juntos e no carro, Carmo conta que a sua vida mudou muito depois da operação e refere que João está muito feliz com Alice e com o bebé que vem a caminho. Rodrigo acha que ela também vai ser feliz. Rodrigo fica assustado com um sensor do carro que apita.

Leonor entra em casa abatida e partilha com Vera que já falou com Leo e lhe disse que não estava preparada para mais intimidade e que, depois disso, ele anda a evitá-la. Acha que ele a vai deixar mas Vera acha que ela está a tirar conclusões precipitadas.

Leo ignora uma mensagem de Leonor e aceita ir com Maira para casa dela. Diana conta a António o que descobriu sobre os seus pais e desabafa sobre Rodrigo que já não é o mesmo.

Na marisqueira, João desafia Rodrigo para irem dar um passeio de jipe mas ele não mostra grande vontade. Por sua vez, Carmo troca mensagens com Alex e fica muito animada. Eduarda partilha com o filho que pretende divorciar-se, o que deixa Alex chocado.

Rui e Deolinda beijam-se sofregamente e Deolinda repara numa carta de “Lola” que ele deixa cair e fica furiosa pois acha que Rui anda com outra mulher. Expulsa-o de sua casa e Rui explica que a carta não é dele e fica satisfeito por Deolinda ter ciúmes.

Celso quer sair com Clara mas ela prefere ficar em casa. Este explode e reclama que parecem um casal de terceira idade e nunca fazem nada juntos. Clara decide fazer um esforço mas Celso já perdeu a vontade.

Diana faz pesquisa na internet sobre a sua mãe quando Rodrigo se aproxima e se queixa de solidão. Recebem uma chamada de Marrocos e Rodrigo fica feliz ao ouvir a voz de Amid. Partilha com Diana que o seu amigo está vivo e ela abraça-o.

Gonçalo e Júlia chegam a casa dela muito animados e este aceita ficar a dormir lá em casa. Decidem em conjunto dar uma oportunidade à relação deles e torná-la em algo sério. Gonçalo promete que vai ser ele a falar com Vitória sobre isso.

Vitória observa que para Clara trocar Celso por uma noite de amigas, é porque as coisas não estão bem. Clara defende que é uma fase e vai passar. Falam sobre Gonçalo e Vitória gosta de ter um pai rico.

Na hora de ir dormir, Diana prepara uma manta no chão para Rodrigo dormir mas ele diz que não será preciso pois decidiu ir dormir com ela. Diana fica feliz por ter o marido de volta. Sobem as escadas de mão dada.

Alice insinua-se uma vez mais a João mas este diz que está cansado e preocupado com Rodrigo e precisa de tempo para recuperar e não tem vontade de fazer amor com ela. Alice fica angustiada.

Em casa dos Macedo, Carmo quase apanha Tiago e Adelaide em flagrante mas este esconde-se. Carmo avisa a mãe que vai sair e Adelaide, aflita, sobe para o seu quarto

Rodrigo tem um pesadelo em que está numa luta de vida ou morte com um contrabandista. Diana tenta acordá-lo e Rodrigo aperta-lhe o pescoço e Diana, em pânico, não se consegue libertar. Rodrigo acorda e solta-a e, em choque, sai do quarto.

No hospital, Sara é muito querida com Justino e diz-lhe que, em breve, a sua filha vai visitá-lo e quer vê-lo a sorrir. Uma médica diz a Sara que ela pode recomeçar uma vida fora do hospital mas Sara acha que é tarde para isso.

Nestor está entusiasmado com a exposição de Jacinta mas ela não quer que a família saiba. Nestor sugere que ela use um pseudónimo e assim ninguém desconfiará. Carmo estranha que Adelaide ainda não esteja pronta para ir trabalhar.

Adelaide reclama com Tiago que têm de acabar com as noitadas pois ela anda exausta. Este afirma que gosta mesmo dela e custa-lhe não poderem assumir. Adelaide não quer acreditar que ele está a falar a sério.

Em casa, Rodrigo diz a Diana que o jipe já chegou a Portugal. Está devastado por tê-la agredido inconscientemente e Diana acalma-o, pois sabe que ele estava a sonhar e não a quis magoar.

Celso conversa com Vitória na rádio e quer saber se Clara falou com ela sobre a relação deles. Vitória responde que ele deve falar com a namorada e decidirem se querem continuar a namorar. A seguir, Vitória recebe uma carta do tribunal e fica perturbada.