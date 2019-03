Resumo - 160º Episódio - 27 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Diana procura pistas sobre os seus pais na internet e Rodrigo conta que os irmãos o convidaram para almoçar mas não tem vontade de estar com eles nem falar sobre o que lhe aconteceu. Diana partilha que encontrou um homem que pode ser o seu pai.

No cubículo onde mora, Sara procura uma cassete Vhs e vê uma gravação que fez no dia em que Benedita fez 4 anos. Esta vai falando para a câmara e está muito contente com a festa e com o peluche que recebeu. A gravação pára quando Albano aparece em cena.

Na cozinha dos Macedo, Adelaide tira uma garrafa de água do frigorífico e apanha um susto quando Tiago aparece. Este diz que não consegue dormir pois não pára de pensar nela. Beija-a com desejo e senta-a na bancada. Adelaide não resiste.

Rodrigo não consegue dormir e Diana gostava de o ajudar mas não sabe como. Aconselha-o a procurar ajuda mas Rodrigo só quer dormir na sala, o que deixa Diana desapontada.

Nestor insiste e Jacinta aceita fazer a exposição na galeria. Deolinda quer saber o que se passou na cozinha que está toda desarrumada e Adelaide disfarça, atrapalhada. Deolinda repara que Tiago está muito bem disposto.

Flávio vai a sair de casa mas é interceptado por Eduarda que quer saber o que se passa com ele. Flávio revela a verdade e conta que vai ser processado pelo atelier de Chantal. Alex fica chocado e Eduarda sai de casa sem dizer nada.

Júlia partilha com Gonçalo que o terreno da escola pertence a 12 irmãos. Gonçalo não quer saber pormenores, só quer comprar aquilo para acabar com a escola de circo e assim, destruir Diana.

Naomi enfrenta Vitória que se defende e alega que não obrigou Gustavo a beijá-la. Reforça também que se acabaram o namoro é porque as coisas entre eles não estavam bem. Naomi deixa-a a falar sozinha e Vitória sente-se superior.

Diana procura Américo e explica que é neta de Albano. Vem confirmar que ele é o seu pai e Américo explica que Albano lhe pagou para perfilhar a filha de Sara. Diana fica estarrecida.

No hospital, Sara trata o senhor Justino com muito carinho e recorda com ele a sua filha, Benedita. Pede-lhe que aguarde com calma a visita da sua filha.

Américo garante a Diana que não é o seu pai e conta que a sua mãe nunca revelou quem era o pai da criança. Albano não quis que a neta fosse registada com pai incógnito e, por isso, pagou a Américo para lhe dar o seu apelido.

Rodrigo recebe uma chamada de Carmo mas não atende. Começa a ler a mensagem da irmã quando ouve no telejornal que foram resgatados alguns prisioneiros em Marrocos, apesar dos líderes terem fugido. Rodrigo fica perturbado.

Vitória conta a Clara que teve uma discussão com Naomi e Clara desaprova a sua atitude. Vitória recorda-lhe que fez o mesmo quando Celso namorava com Carmo.

Marta trata Gustavo com frieza e este pede-lhe que não se vire contra ele pois tem a vida num caos. Já perdeu muita gente e não a pode perder também. Marta assente e volta a estar bem com ele.

Margarida e Aida conversam sobre o fim do namoro dos filhos mas decidem que não se vão meter. Margarida refere que já conseguiu uma consulta e mamografia no dia seguinte. Aida fica agradecida.

Leo desabafa com Lucas sobre Leonor e conta que ela está traumatizada por causa do que viveu em Itália. Lucas acha que ele precisa de uma mulher que dê menos trabalho pois ainda é muito novo.

Martim acorda sobressaltado e fica aflito ao ver que o despertador não tocou e está atrasado. Acorda Carla e esta revela que desligou tudo para poder descansar. Revela também que foi despedida e Martim, furioso, manda-a procurar emprego.

Eduarda está furiosa com Flávio e quer saber como é que ele vai pagar a indemnização ao atelier Chantal. Impõe que ele venda a loja e Flávio fica desesperado com isso mas Eduarda não cede.

Diana partilha com Rodrigo a conversa que teve com Américo e quer encontrar a sua mãe e descobrir tudo o que aconteceu. Rodrigo, por sua vez, não teve vontade de ir ter com os seus irmãos e quando Diana mostra vontade de ficar ali com ele, ele sugere que ela faça a sua vida normalmente.

No estaleiro, Adelaide aprova um projeto de Alice e esta fica atrapalhada quando a sogra aborda os sintomas da gravidez. Tiago entra no gabinete de Adelaide supostamente à procura de um livro para Nestor e Alice sai. Quando ficam a sós, Adelaide refere que não podem dar nas vistas mas ele não quer saber.